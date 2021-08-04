Своє жертвою зловмисники обрали голову однієї з ОТГ Березівського району Одеської області. Наразі чоловікам повідомили про підозру, невдовзі має бути суд.

Важливо "Захоплення будівлі": чоловік з гранатою зайшов у Кабмін – відео

Готувалися заздалегідь

29-річний чоловік, який планував крадіжку є жителем Миколаївщини. Для цього він знайшов собі спільник – 27-річний підозрюваного родом з Одещини.

Чоловіки напали на дім голови однієї з ОТГ Березівського району Одеської області. Вони мали зі собою вогнепальну зброю, маски, рукавички та скотч. Нападники проникли в дім чиновниці вночі згідно з чітко обдуманим планом.

Проте скоїти злочин чоловікам не вдалося. На місці їх вже чекали правоохоронці. Вони затримали зловмисників, хоч ті чинили збройний опір. Наразі триває слідство.



На Одещині двоє чоловіків напали на дім чиновниці / Фото Одеської облпрокуратури

Що загрожує нападникам

До того ж чоловік з Одещини використовував підроблений паспорт. Відомо, що його вже розшукує поліція за той самий злочин.

Зловмисникам оголосили дві статті. Перша – за готування до злочину та пошук спільників. Вона не передбачає кримінальної відповідальності. Друга стаття – за розбій і проникнення в житло. Чоловікам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Актуально У Києві обікрали доньку високопосадовця режиму Януковича: з квартири винесли мільйони – ЗМІ



Нападників затримали та відвезли у відділок / Фото Одеської облпрокуратури

На місці працювали слідчі Нацполіції Одещини та працівники Департаменту внутрішньої безпеки.