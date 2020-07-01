Відпочинок під загрозою: в Одесі очікують на спалах COVID-19
В Одесі медики готуються до спалаху коронавірусу. Таку можливість розглядають через велику кількість туристів, які прибули у місто на вихідних 28 – 29 червня.
Туристів було особливо багато на вихідних
Результати цього туристичного буму будуть помітні через 10 – 14 днів. Про це повідомила начальник відділу охорони материнства та дитинства департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Ганна Луньова, інформує УНІАН.
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Наразі в Одеській міській інфекційній лікарні з COVID-19 перебуває 31 пацієнт, 28 з них – одесити. Ще у 100 осіб, яких госпіталізовано до лікарні, діагностовано пневмонію. Наразі їх перевіряють на можливе інфікування коронавірусом.
Якщо масовий відпочинок таки не пройде безслідно, то приймати людей з коронавірусною інфекцією будуть медзаклади "другої хвилі". Зокрема, це ДКБ №5, №10 та дитяча МКЛ №3.
На курортах можуть запровадити обмеження
Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов різко розкритикував те, як українці дотримуються карантинних обмежень. Дісталось і Одесі.
За словами урядовця, відпочивальники ігнорують протиепідеміологічні вимоги: не дотримуються соціальної дистанції, не носять засоби захисту та не користуються антисептиками. Через це можуть запровадити додаткові обмежувальні заходи стосовно курортів – не виключив міністр.
Яка ситуація з коронавірусом на Одещині?Станом на 1 липня в Одеській області зафіксовано 1712 випадків коронавірусу, 24 людей померли, 737 хворих одужали. За останню добу COVID-19 діагностували у 14 осіб.
Загалом в Україні на коронавірус захворіли 44 998 осіб. 1173 випадки – летальні. 19 548 людей одужали.