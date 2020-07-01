В Одесі медики готуються до спалаху коронавірусу. Таку можливість розглядають через велику кількість туристів, які прибули у місто на вихідних 28 – 29 червня.

Туристів було особливо багато на вихідних

Результати цього туристичного буму будуть помітні через 10 – 14 днів. Про це повідомила начальник відділу охорони материнства та дитинства департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Ганна Луньова, інформує УНІАН.

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Наразі в Одеській міській інфекційній лікарні з COVID-19 перебуває 31 пацієнт, 28 з них – одесити. Ще у 100 осіб, яких госпіталізовано до лікарні, діагностовано пневмонію. Наразі їх перевіряють на можливе інфікування коронавірусом.

Якщо масовий відпочинок таки не пройде безслідно, то приймати людей з коронавірусною інфекцією будуть медзаклади "другої хвилі". Зокрема, це ДКБ №5, №10 та дитяча МКЛ №3.

На курортах можуть запровадити обмеження

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов різко розкритикував те, як українці дотримуються карантинних обмежень. Дісталось і Одесі.



За словами урядовця, відпочивальники ігнорують протиепідеміологічні вимоги: не дотримуються соціальної дистанції, не носять засоби захисту та не користуються антисептиками. Через це можуть запровадити додаткові обмежувальні заходи стосовно курортів – не виключив міністр.