За даними ЗМІ, водій мотицикла врізався в легковик. Трапилося це увечері 25 серпня. Проте те, що потерпілому 12 років зазначають у "Думській". У поліції поки що не підтвердили цю інформацію.
Зверніть увагу Смертельне зіткнення та пожежа: у ДТП на Запоріжжі загинули кілька людей, серед них – діти
Деталі ДТП
12-річний підліток їхав мотоциклом на вулиці Ріхтера. Авто Honda Civic в той час повертало на Туристську.
Таким чином мотоцикліст влетів у легковик. Підліток зазнав травм і його відвезли до лікарні. Про стан хлопця не повідомляють.
В Одесі мотоцикл влетів у легковик / Фото УСІ
У соцмережах також кажуть, що з 12-річним мотоциклістом була ще дівчина. Після зіткнення вона одразу встала, а от хлопець не зміг. Триває слідство.
У ДТП постраждав 12-річний мотоцикліст / Фото УСІ
Потерпілого вже відвезли до лікарні / Фото УСІ
Читайте також На Рівненщині мікроавтобус наїхав на відбійник: 2 пасажирів загинули на місці – відео 18+
Кажуть, що в нього ще була пасажирка / Фото УСІ