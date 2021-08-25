Попередньо відомо, що водій Opel Astra вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з Mersedes-190. Водія взяли під варту.
До теми Смертельне зіткнення та пожежа: у ДТП на Запоріжжі загинули кілька людей, серед них – діти
У Mersedes-190 загинула вся родина
Попередньо відомо, що через сильний удар Mersedes злетів у кювет та перекинувся. Через те, що машина загорілася ніхто не вижив. Загинули:
- 47-річний водій Юрій Внуков;
- його 34-річна цивільна дружина Олена Касимова;
- 9-річна внучка Юрія – Дарина;
- дві доньки Олени від першого шлюбу – 11-річна Аліна та 14-річна Олександра.
"Хотіли, щоб діти перед школою трохи набралися сил", – знайома родини
Вся родина родом з села Циркуни, що на Харківщині. Вночі 20 серпня вони їхали на море в Кирилівку.
Хотіли, щоб діти перед школою трохи набралися сил. Щоправда, старша дочка Саша дуже не хотіла їхати. Але було вирішено, що поїдуть усі,
– розповіла знайома родини.
Внаслідок аварії загинули 3 дітей, хоч старша донька не хотіла їхати / Фото з фейсбуку Олени Касимової
Вона також пояснила, що Олена з Юрієм жила всього 3 роки разом. Адже у першому шлюбі загибла жінка була не дуже щасливою, бо з чоловіком не було розуміння.
Вона довго не наважувалася піти від нього, боялася, що в батьків буде багато питань. Та й будинок у батьків зовсім невеликий, там ще живе її брат, а в неї самої дві дочки,
– пригадала знайома.
Наважилась піти тільки тоді, коли зустріла Юрія – три роки тому. Чоловік був значно старший, та вони кохали одне одного.
У аварії загинула пара та троє дітей / Фото з фейсбуку Олени Касимової
Знайома зауважила, що Олена останнім часом немов ожила, адже пара разом їздила на відпочинок, робила покупки – життя в них налагоджувалося. І Юрій, і Олена працювали в газовому господарстві. Олена в мережі публікувала багато фото з Юрієм та дітьми.
Тепер друзі та односельці збирають гроші, щоб допомогти рідним загиблих.
Трагічна аварія на Запоріжжі: що відомо
- 20 серпня вдосвіта орієнтовно о 4 годині зіткнулись два автомобілі – Mercedes та Opel Astra. Це трапилось на дорозі Харків – Сімферополь.
- Від удару Mercedes винесло в кювет й він загорівся. Пожежу гасили 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.
- Коли вогонь загасили, то людей врятувати вже не вдалось. Працівники ДСНС виявили у машині 5 тіл, з них троє – дитячі.
- Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох осіб.
- Винному загрожує до 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років. Наразі триває слідство.