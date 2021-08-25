Попередньо відомо, що водій Opel Astra вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з Mersedes-190. Водія взяли під варту.

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У Mersedes-190 загинула вся родина

Попередньо відомо, що через сильний удар Mersedes злетів у кювет та перекинувся. Через те, що машина загорілася ніхто не вижив. Загинули:

47-річний водій Юрій Внуков;

його 34-річна цивільна дружина Олена Касимова;

9-річна внучка Юрія – Дарина;

дві доньки Олени від першого шлюбу – 11-річна Аліна та 14-річна Олександра.

"Хотіли, щоб діти перед школою трохи набралися сил", – знайома родини

Вся родина родом з села Циркуни, що на Харківщині. Вночі 20 серпня вони їхали на море в Кирилівку.

Хотіли, щоб діти перед школою трохи набралися сил. Щоправда, старша дочка Саша дуже не хотіла їхати. Але було вирішено, що поїдуть усі,

– розповіла знайома родини.



Внаслідок аварії загинули 3 дітей, хоч старша донька не хотіла їхати / Фото з фейсбуку Олени Касимової

Вона також пояснила, що Олена з Юрієм жила всього 3 роки разом. Адже у першому шлюбі загибла жінка була не дуже щасливою, бо з чоловіком не було розуміння.

Вона довго не наважувалася піти від нього, боялася, що в батьків буде багато питань. Та й будинок у батьків зовсім невеликий, там ще живе її брат, а в неї самої дві дочки,

– пригадала знайома.

Наважилась піти тільки тоді, коли зустріла Юрія – три роки тому. Чоловік був значно старший, та вони кохали одне одного.



У аварії загинула пара та троє дітей / Фото з фейсбуку Олени Касимової

Знайома зауважила, що Олена останнім часом немов ожила, адже пара разом їздила на відпочинок, робила покупки – життя в них налагоджувалося. І Юрій, і Олена працювали в газовому господарстві. Олена в мережі публікувала багато фото з Юрієм та дітьми.

Зверніть увагу! 31-річний водій Opel і його 32-річна пасажирка також отримали травми. Після операції чоловіка взяли під варту.

Тепер друзі та односельці збирають гроші, щоб допомогти рідним загиблих.

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