Вода має настільки темні барви, що поблизу берега вже не видно дна. Наразі невідомо, що могло спричинити аномалію.

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Місцеві жителі вражені побаченим. У мережі вони розмірковують, чому почорніло море. Пропонуємо переглянути найяскравіші коментарі:

"Водорості, жах";

"Це наслідки потопу в Ялті";

"Я скоро лечу в Одесу, а моря нема";

"Кадри, ніби з фільму жахів".

В Одесі почорніло море / відео "Подслушано Одесса"

Напередодні море також зацвіло

Станом на 26 червня Чорне море в Одесі також зацвіло. На пляжах виявили цілі "гори" синьо-зелених водоростей. Вони неприємно виглядають та мають різкий огидний запах.

Екологи навіть просять людей упродовж декількох днів утриматися від купання. Наразі морська вода може спровокувати алергію або отруєння.

Коментар МОЗ