У мережі оприлюднили відео моря біля клубу Ibiza. На ньому видно, що на воді плаває багато білих плям.
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Схожі на піну з плівкою
Ці плями, які плавають на воді, схожі на піну. Проте також помітно, що в них є плівка. Тому напевне сказати, що саме плаває на воді – неможливо.
Найбільше цієї речовини прибило до хвилерізу. Вона плаває довкола нього на площі приблизно кілька десятків квадратних метрів.
Субстанція, яка плаває на морі в Одесі: дивіться відео телеграму "Новини.LIVE Odesa"
Коротко про зливу в цей день
- В Одесі 26 серпня впродовж цілого дня йшла сильна злива.
- По всьому місту дороги перетворилися на "річища".
- На багатьох вулицях застрягли автомобілі та маршрутки.
- Окрім цього, затопило багато будинків і навіть супермаркети.
- У багатоповерхівках струмки текли сходами будинків.