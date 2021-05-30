Коли правоохоронці прибули на місце події за вказаною адресою – вулиця Промислова, 11, то потерпілого вже госпіталізували до медичного закладу.

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Конфлікт переріс у різанину

Поліцейські одразу вирушили до лікарні, де знайшли очевидця, який розповів деталі інциденту. За його словами, конфлікт між чоловіками виник на ґрунті ревнощів.

Свідок повідомив, що до дружини постраждалого приїхав невідомий, якому жінка зателефонувала та попросила забрати її. Коли він з'явився між ним та медиком сталася словесна перепалка, яка переросла у бійку.

У результаті 29-річний чоловік вдарив лікаря військового госпіталю ножем і наніс йому серйозні поранення. Підозрюваного вдалося затримати та доправити у відділення поліції.

Зверніть увагу! У нідерландському місті Ехт вночі 21 квітня сталася різанина. Невідомий чоловік накинувся на людей у центрі розміщення осіб, які потребували притулку.