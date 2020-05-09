В Одесі під балконом військовий оркестр заграв для 99-річного ветерана: зворушливі фото та відео
Представники командування українського флоту в умовах карантину привітали 99-річного ветерана-морпіха Івана Кулібабу з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Під балконом квартири ветерана музиканти військового оркестру дали концерт, повідомляє пресслужба ВМС України у фейсбуці.
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Привітати Івана Кулібабу прийшли:
- командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко;
- керівник штабу ВМС віцеадмірал Андрій Тарасов;
- представники спілки ветеранів Одещини;
- музиканти Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України;
- громадські активісти та небайдужі жителі міста.
Ігор Воронченко подякував ветерану-морпіху за здобутий мир на нашій землі, проявлену мужність і героїзм перед обличчям ворога та побажав йому доброго здоров’я і довгих років життя.
Івана Кулібабу зворушило привітання ВМС України. Із балкона квартири він висловив вдячність за теплі привітання, допомогу та піклування.
В Одесі під балконом військовий оркестр заграв для 99-річного ветерана / Фото ВМС України
Що відомо про Івана Кулібабу?Іван Кулібаба народився Кулібаба 14 жовтня 1920 року на Полтавщині. Чоловік зустрів війну 22 червня під час служби у підрозділі морської піхоти Чорноморського флоту.
Він – славний нащадок української козацької династії, призваний на військову службу до військово-морського флоту в 1939 році. Кулібаба був учасником оборони Керчі, Новоросійська, десанту на Малу Землю.
Окрім того, в Одесі музичний оркестр привітав інших ветеранів Другої світової війни.
Оркестр зіграв для ветеранів війни під балконом: відео
Зауважимо, що через карантин всі масові заходи до 8 та 9 травня в Україні скасували.
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