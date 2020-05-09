В Одесі під балконом військовий оркестр заграв для 99-річного ветерана: зворушливі фото та відео

Представники командування українського флоту в умовах карантину привітали 99-річного ветерана-морпіха Івана Кулібабу з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Під балконом квартири ветерана музиканти військового оркестру дали концерт, повідомляє пресслужба ВМС України у фейсбуці.

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Привітати Івана Кулібабу прийшли:

командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко;

керівник штабу ВМС віцеадмірал Андрій Тарасов;

представники спілки ветеранів Одещини;

музиканти Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗС України;

громадські активісти та небайдужі жителі міста.

Ігор Воронченко подякував ветерану-морпіху за здобутий мир на нашій землі, проявлену мужність і героїзм перед обличчям ворога та побажав йому доброго здоров’я і довгих років життя.

Івана Кулібабу зворушило привітання ВМС України. Із балкона квартири він висловив вдячність за теплі привітання, допомогу та піклування.

В Одесі під балконом військовий оркестр заграв для 99-річного ветерана / Фото ВМС України

Що відомо про Івана Кулібабу?Іван Кулібаба народився Кулібаба 14 жовтня 1920 року на Полтавщині. Чоловік зустрів війну 22 червня під час служби у підрозділі морської піхоти Чорноморського флоту.



Він – славний нащадок української козацької династії, призваний на військову службу до військово-морського флоту в 1939 році. Кулібаба був учасником оборони Керчі, Новоросійська, десанту на Малу Землю.

Окрім того, в Одесі музичний оркестр привітав інших ветеранів Другої світової війни.

Оркестр зіграв для ветеранів війни під балконом: відео

Зауважимо, що через карантин всі масові заходи до 8 та 9 травня в Україні скасували.

Як минає День перемоги в умовах коронавірусу – читайте тут.