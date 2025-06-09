Один із таких випадків стався близько 5 ранку. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Звуки вибухів в Одесі 9 червня: що відомо

Про перші вибухи в Одесі та області стало відомо близько 2 ночі. Повітряні сили тоді писали про "ракети на Одещину з Чорного моря" та загрозу застосування балістичного озброєння.

За інформацією моніторингових спільнот, мовилося про кілька ракет Х-22 з літаків Ту-22М3, що прилетіли в акваторію Чорного моря з Енгельса. А проте їхні цілі були не на суходолі, а надводні.

А після 5 ранку, коли вже минула хвиля атаки крилатих ракет із Ту-95МС, які росіяни також застосували цієї ночі, монітори несподівано повідомили про ракету на Одещину. Саме із нею й пов'язаний вибух, який чули місцеві.

Щодо наслідків у регіоні інформації станом на момент публікації не було. Епіцентром удару ворога під час цієї масованої атаки була Рівненська область.

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