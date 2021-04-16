В Одесі прогнозують підвищення вартості проїзду у маршрутках. Ймовірно, ціна становитиме 10 гривень за одну поїздку. Здорожчання може відбутися вже на початку червня.

Про це повідомили співрозмовники одеського видання з мерії. За їхньою інформацією, відповідне рішення вже "назріло" в місті. Хоча представники влади розуміють, що воно може викликати хвилю обурення.

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Другим джерелом, яке підтвердило збільшення цін в одеських маршрутках, став науково-виробничий центр "Економінформ". Він займається проєктуванням та розробкою економічного обґрунтування тарифів.

Що з тарифами на проїзд в Одесі

Очільник науково-проєктного центру в Одесі зазначив, що другий рік поспіль спостерігається збільшення кількості пасажирів у міському електротранспорті та зменшується у маршрутках.

Для збільшення цін потрібно погодити нову вартість з муніципальним департаментом транспорту.

Просте підняття тарифу глобальні проблеми не вирішить,

– підсумував експерт.

Він вважає, що варто модернізувати маршрутну мережу міста та лобіювати запровадження системи е-квитка, без якої транспортна сфера не зможе розвиватися.

Зверніть увагу! По всій Україні анонсують підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Наразі у Києві вартість проїзду зросла на 1 – 2 гривні, максимальна ціна – 10 гривень. Таку ж ціну можуть запровадити у Львові.