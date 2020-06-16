Водій автомобіля Toyota, який потрапив в аварію в Одесі, помер дорогою до лікарні. За попередньою версією, в чоловіка зупинилося серце.

Аварія сталася на вулиці Академіка Корольова в Одесі. Водій автомобіля Toyota зіткнувся з автомобілем Daewoo, після чого скоїв наїзд на паркан та 32-річного пішохода. Постраждалого доставили до лікарні з переломом ноги, струсом головного мозку та забоями, повідомили у поліції.

Водночас П'яна водійка збила чотирьох дітей на Вінниччині: один з хлопчиків перебуває у комі

Після аварії деякі розлючені перехожі почали завдавати удари по водію. Хоча він теж перебував у незадовільному стані. Вже коли на місце прибули поліцейські, вони почали надавати допомогу водію, в якого були проблеми з серцем.

Перехожі хотіли побити водія, якому стало погано за кермом

З місця події швидка допомога забрала кермувальника Toyota. На жаль, по дорозі до лікарні чоловік помер. За попередніми висновками лікарів, причиною його смерті стала зупинка серця. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

Наразі за цими фактами поліцією розпочато два кримінальних провадження: за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою "природня смерть") Кримінального кодексу України. Слідство триває.