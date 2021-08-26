Ексочільник Нацполіції Одещини Олег Бех подав у відставку ще 19 серпня. Про обрання нового керівника повідомили 26 серпня.

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Після того, як Олег Бех вирішив звільнитися, у ЗМІ з'явилась інформація, що його замінить Микола Семенишин. Він раніше вже був очільником Нацполіції, проте в Донецькій області.

Що відомо про Миколу Семенишина

Родом з Хмельницької області. У 1990 році розпочав кар'єру в органах внутрішніх справ. Він став поліцейським патрульної служби в Кам'янці-Подільському. Пізніше працював у підрозділах карного розшуку та очолював керівні посади в поліції на заході України.

У 2010 році пішов на пенсію за вислугою років. Працював заступником голови компанії СУППР в Києві. У 2012 році став директором фірми.

Після Революції гідності повернувся в органи. Очолив УМВС в Івано-Франківській області. У 2015 – 2017 роках був начальником Нацполіції в Хмельницькій області. З вересня 2017 року – начальник Нацполіції Донеччини.

Микола Семенишин має ступінь доктора юридичних наук.