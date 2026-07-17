Вдосвіта 17 липня в Одесі пролунав вибух. Окупанти атакували місто ракетами.

Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку на Одесу?

О 04:53 Повітряні сили попередили про активність тактичної авіації на Півдні. Через це у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях оголосили тривогу.

За кілька хвилин стало відомо, що окупанти запустили з бортів крилаті ракети. Ворог вкотре цинічно спрямував у напрямку Одещини.

Вже о 05:11 в Одесі прогримів вибух. Наразі деталі атаки невідомі. Про руйнування та постраждалих не повідомляли.

Нагадаємо, що пізно ввечері 16 липня російська армія також атакувала Одесу ракетами. Унаслідок ударів пошкоджено триповерховий житловий будинок, релігійний та дошкільний заклади, автомобілі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

На жаль, унаслідок ракетного удару також є загиблі. Так, відомо про 2 жертв та 8 постраждалих, серед яких – 2 дітей.