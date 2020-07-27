В Одесі розглядають варіант, щоб порізати танкер Delfi прямо у морі
Адміністрація морських портів України не відкидає можливості порізки танкера Delfi прямо біля пляжу Дельфін.
Про це повідомив виконувач обов'язків директора АМПУ Олександр Голодницький, передає УНІАН.
Нагадаємо З танкера Delfi в Одесі знову витекли нафтопродукти: оголошено надзвичайну ситуацію
За його словами, зараз проходить нарада профільних експертів, які обговорюють можливі наслідки аварії. Також вирішується питання, у який спосіб зрештою танкер Delfi підніматимуть з мілини:
- підійомом з подальшим буксируванням до порту,
- розрізанням на місці аварії і вивезення частинами.
Він зазначив, що певного витоку нафтовмісних речовин з аварійного судна не уникнути за обох методів евакуації. Водночас, як уточнив чиновник, у разі порізки судна забруднення довкілля буде значнішим.
Представник турецької компанії пропонує розрізати судно на дві частини. Зрозумілий спосіб, але це різко. Вартість робіт – від мільйона доларів,
– сказав Голодницький.
Він підкреслив: розрізання судня – крайній випадок.
Затонулий танкер Delfi біля Одеси: що треба знати
- Судно під молдовським прапором сіло на мілину і перекинулось в листопаді 2019-го через шторм.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії, але не зробив цього.
- 21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води.
- Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть, але цього поки так і не сталось, незважаючи на три спроби його підняти.
- За словами власника судна, невдача трапилась через неякісні троси. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що тепер операція з підняттям судна переходить під контроль Адміністрації морських портів.