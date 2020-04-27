Одеський митрополит УПЦ (МП) Агафангел молився в полі за дощ: відео

Засуха на Одещині призвела до того, що місцеві аграрії вирішили вимолити дощ. І запросили для цього аж митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела з УПЦ (МП).

Агафангел відгукнувся на прохання одеських фермерів та здійснив "молебний спів про дощ і разом з духовенством попросив у Господа милості та благословень для всієї нашої землі", йдеться в повідомленні Одеської єпархії УПЦ (МП).

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Відзначимо, що цей обряд Агафангел здійснив на землях Академії аграрних наук України та дослідницького господарства "Покровське" в неділю, 26 квітня.

"В останні місяці погодні умови не сприяють розвитку сільського господарства, і архіпастир, помолившись про якнайшвидший та рятівний дощі, закликав усіх людей об'єднатися в молитовному подвигу і просити у Господа милості для припинення цієї страшної посухи. Люди, що працюють на цих полях, відзначають, що такий посушливої погоди вони ніколи не бачили та просять всіх зійтися в загальний молитовний лад в цей непростий час для продовження нормальної хлібозаготівлі для населення", – йдеться в повідомленні.

Дивіться відео молебню за дощ на Одещині

Окрім того, тепер у всіх храмах Одеської єпархії УПЦ (МП) щодня будуть проводити молебні про зіслання дощу.