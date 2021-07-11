Туристка гуляла на пляжі у купальнику, коли її помітили інші відпочивальники.
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Реакція українців
Користувачі мережі по-різному відреагували на татуювання дівчини. Одні різко розкритикували її у коментарях, інші наголосили, що малюнки – лише її справа:
- "Її тіло – її діло";
- "Це родимі плями";
- "Забороніть таиких, будь ласка";
- "Очевидно, що дівчинка не місцева";
- "Ще б вона сама знала, що це означає".
Тату з Гітлером на руці дівчини / Фото "Х**вая Одесса"
Інший цікавий випадок з тату
Нещодавно у мережі розповіли історію, як розлючена дівчина випадково дізналася про зраду свого партнера та вирішила оригінально помститись. Пара пішла на побачення у тату-салон, де хлопець мав набити ім'я дівчини, а вона – його.
Коли малюнок на тілі хлопця був готовий, просто відмовилася робити тату з його іменем.