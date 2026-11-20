Наприклад, у вас свій салон, але паралельно ви ще й продаєте доглядову косметику, консультуєте колег, робите рекламу або здаєте крісло в оренду. І тут виникає цілком логічне питання: чи треба під кожен такий напрям відкривати новий ФОП, чи можна здійснювати все у межах однієї підприємницької реєстрації? Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Що варто врахувати?

Якщо коротко – так, законодавство України дозволяє одному ФОПу поєднувати декілька видів господарської діяльності. Кількість КВЕДів при цьому не обмежена, однак самі види діяльності мають відповідати вимогам обраної системи оподаткування та групи єдиного податку.

Для визначення напрямів діяльності використовується класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010. Законодавство не встановлює обмежень щодо кількості видів господарської діяльності, які ФОП може зазначити під час державної реєстрації або додати згодом.

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У межах одного ФОП можна зазначити:

один основний КВЕД, який характеризує основний напрям діяльності;

декілька додаткових КВЕДів, що відповідають іншим напрямам, які підприємець здійснює або планує здійснювати.

При цьому основний КВЕД не обмежує підприємця виключно зазначеним у ньому видом діяльності. ФОП може працювати за будь-яким із зареєстрованих додаткових КВЕДів.

Наприклад, якщо основний КВЕД стоїть 96.02 "Надання послуг перукарнями та салонами краси", то додатковими можуть бути як 47.75 "Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах", так і 68.20 "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна", 47.91 "Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет", і разом з тим навіть 01.13 "Вирощування овочів", 56.10 "Діяльність ресторанів", 74.10 "Спеціалізована діяльність із дизайну" тощо.

Важливо: ви не зобов'язані працювати за всіма доданими КВЕДами одразу – деякі з них можуть лишатися й неактивними. Проте якщо ви почнете отримувати дохід від діяльності, якої немає у вашому реєстрі, це загрожує серйозними проблемами з податковою (аж до донарахувань з боку податкової та анулювання єдиного податку). Тому краще мати кілька КВЕДів "про запас", ніж у потрібний момент залишитися без правильного.

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Особливості роботи за кількома напрямками діяльності

Поєднання декількох видів діяльності не створює для кожного з них окремого суб'єкта господарювання. Усі напрями здійснюються однією фізичною особою-підприємцем.

Це означає, що:

ФОП має один реєстраційний запис у ЄДР;

усі види діяльності здійснюються від імені одного підприємця;

договори з контрагентами укладаються від імені цього ФОП;

доходи, отримані від різних напрямів діяльності, належать одному підприємцю та враховуються в межах обраної ним системи оподаткування.

Тобто підприємець не може обрати окрему систему оподаткування для кожного КВЕДу. Податковий статус належить самому ФОП, а не окремому виду його діяльності.

Саме тому дуже уважно потрібно стежити за встановленими законом обмеженнями щодо кожного окремого КВЕДу:

чи дозволений він на вашій групі та системі оподаткування;

чи немає для нього спеціальних обмежень.

Новий ФОП реєструвати не потрібно

Якщо ж ви вирішили розширити свою діяльність і додати новий напрям, не потрібно реєструвати новий ФОП. Достатньо внести зміни до вже наявних реєстраційних даних.

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Зробити це можна:

онлайн, через портал "Дія";

шляхом звернення до державного реєстратора або ЦНАП.

Після внесення змін до Єдиного державного реєстру важливо також перевірити, чи оновилися відомості в реєстрі платників єдиного податку, якщо ФОП перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Зокрема, для платників єдиного податку передбачено окремий порядок повідомлення податкової про зміну видів діяльності:

для ФОП першої та другої груп – не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися зміни;

для ФОП третьої групи – не пізніше останнього дня кварталу, у якому відбулися зміни.

Під час внесення змін через портал "Дія" заява до податкової щодо оновлення відомостей платника єдиного податку формується та надсилається автоматично. Однак результат її опрацювання все одно варто перевірити в Електронному кабінеті платника податків.

Також варто врахувати, що сам факт реєстрації декількох КВЕДів не означає, що всі напрями діяльності автоматично мають однакові умови здійснення. Тому перед початком нового напряму варто перевірити не лише відповідність КВЕДу обраній системі оподаткування, а й інші особливості такої діяльності.

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Зокрема:

чи потребує відповідний вид діяльності ліцензії, дозволу або спеціальної реєстрації (наприклад, ліцензії на медичну практику, дозволу на роботи підвищеної небезпеки);

чи необхідно використовувати РРО або ПРРО з огляду на характер розрахунків (наприклад, під час приймання готівки, оплати через інтернет-еквайринг або банківськими картками через POS-термінал);

чи потрібно вести окремий облік операцій або документально підтверджувати витрати (наприклад, це потрібно для ФОП на загальній системі, платників ПДВ, при торгівлі технічно складними побутовими товарами чи підакцизною продукцією тощо);

чи не вплине новий напрям на загальний обсяг доходу та інші показники, важливі для обраної системи оподаткування (річні ліміти доходу для платників єдиного податку, обмеження щодо роботи з юридичними особами на 2-й групі тощо).

Додавання нового КВЕДу – це лише реєстраційний крок. Він не скасовує необхідності дотримуватися вимог, установлених законодавством для фактичного здійснення відповідної діяльності.

Поєднувати декілька видів діяльності в межах одного ФОП цілком можливо, відкривати окремого підприємця для кожного напряму не потрібно. Головне – це своєчасно оновлювати реєстраційні дані, правильно відображати всі отримані доходи та враховувати особливості кожного виду діяльності.