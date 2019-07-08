Один з найбільших банків світу звільнить 18 тисяч працівників

Найбільший приватний банк Німеччини Deutsche Bank, який також є одним з найбільших банків світу, розпочав програму глобальної реструктуризації. Вона триватиме до 2022 року. До цього часу банк скоротить 18 тисяч робочих місць. Після всіх нововведень у компанії залишаться на своїх посадах 74 тисячі співробітників.

У програму вкладуть 7,4 мільярда євро. Зокрема, 4 мільярди євро підуть на підвищення ефективності і протистояння фінансовій злочинності у компанії. Проте банк не планує виплачувати дивіденди за підсумками 2019 і 2020 років, передає "Європейська правда".

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18 тисяч працівників банку нині складають майже 1/5 робочої сили компанії у всьому світі. Найбільше скорочення вдарять по Лондону і Нью-Йорку.

Deutsche Bank запустив програму радикальної реструктуризації, аби подолати занепад свого інвестиційного банкінгу, що не могли зробити не один рік. Наприклад, акції компанії врали на 25% за останній рік.

Крім того, найбільший приватний банк Німеччини раз по разу втрапляє у скандали. З останнього – наприкінці 2018 року відкрили провадження проти Deutsche Bank за підозрою у відмиванні коштів та здійснили рейд у його штаб-квартиру. Начебто співробітники банку допомагали клієнтам виводити гроші, отримні внаслідок кримінальної діяльності, в офшори.