Одіозний Добкін хоче віддати Польщі 2 старовинних замки на Львівщині

Скандальний народний депутат України від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін, у разі свого приходу до влади, планує передати Польщі управління Олеським і Підгорецьким замками, розташованими на Львівщині.

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

"Поляки такі ж, як і ми, тільки успішніші. Набагато успішніші. Вони свою Польщу в рази більше люблять і бережуть, ніж наші, всі разом узяті "патріоти". Та й чи патріоти вони у нас?! Це ще велике питання!", – розщедрився Добкін на компліменти на адресу Польщі.

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Прийду до влади, передам полякам Олеський та Підгорецький замки. Все одно їх "вбивають" у Львівській області. Не стежать і не утримують, як слід. Але ж там народилися кілька поколінь польських королів!,

– мовиться у дописі скандального нардепа.

Він додав, що "нехай хоч королівські нащадки все відновлять і збережуть у своїх родових гніздах. Як і належить зберігати свою історію".

При цьому Добкін залишився непохитним щодо земельних питань.

"А землю під цими замками я нащадкам польських королів не передам. Земля наша. І не передається. Нікому! Навіть нащадкам королів", – резюмував політик.