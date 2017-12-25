Одна історія. Через кого Арістотель опинився у вигнанні

Арістотель – давньогрецький філософ, який навчався у Платона, виховував Олександра Македонського і заснував власну філософську школу.

Народився мислитель у 384 році до нашої ери в місті Стагирі, що є територією сучасної Греції, а тоді це була грецька колонія. Його батько Нікомах був придворним лікарем македонського царя Амінти Другого. І їхні діти, юний Аристотель і спадкоємець престолу Філіп, не раз проводили час разом. Після смерті батька 17-річний Арістотель відправився в Афіни, де став учнем Платона і залишався в його Академії майже 20 років спершу в ролі учня, а згодом і викладача.

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Стосунки філософів були неоднозначними, адже Арістотель розвинув свої вчення. І відхилявся від основних засад платонівської філософії, пішовши новим, самостійним шляхом. Недарма на відомій фресці роботи Рафаеля Санті "Афінська школа" Платон зображений таким, що підняв руку до неба, до царства своїх ідей, а його учень вказує рукою на землю, галузь своїх досліджень.

Картина Рафаеля Санті "Афінська школа"

Проте вчитель визнавав Арістотеля найбільш обдарованим зі своїх вихованців. Коли помирає Платон, Арістотель залишає Афіни майже на 14 років і вирушає до свого шкільного друга – тирана Гермія. Тут він зустрів свою дружину – племінницю тирана, яка народила йому доньку.

Після трагічної загибелі Гермія в Персії Арістотель перебрався на острів Лесбос, а звідти на запрошення Філіпа II приїхав в столицю Македонії Пеллу, щоб стати вихователем царського сина – 13-річного Олександра Македонського.

Як роль у житті один одного зіграли Арістотель та Македонський – дивіться у програмі.