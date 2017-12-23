Одна історія. Як Колумбу вдалося відкрити Новий Світ

Христофор Колумб – середньовічний мореплавець, що відкрив Саргасове та Карибське моря, Антильські і Багамські острови, а також американський континент для європейців. Він став першим з відомих мандрівників, який переплив Атлантичний океан.

За різними даними, Колумб народився в 1451 році в Генуї, на території Нинішньої Корсики. Шість італійських та іспанських міст претендують на право зватися його батьківщиною. Про дитинство і юність мореплавця практично нічого невідомо.

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Багато дослідників вважають Колумба італійцем, інші – що його батьки були хрещеними євреями. Це припущення пояснює неймовірний як на ті часи рівень освіти, яку отримав Христофор. Його батько був звичайним ткачем, а мати домогосподаркою. Більшість біографів та істориків сходяться на думці, що Колумб до 14 років навчався вдома, при цьому блискуче знав математику, знав кілька мов, в тому числі латину. У хлопчика було три молодших брати і сестра. Всі вони навчалися з особистими вчителями.

Бувши освіченою людиною, Колумб був ознайомлений з давньогрецькими філософами і мислителями, що зображали Землю у формі кулі, а не пласкою, як вважали у Середньовіччі. Однак такі думки, як і єврейське походження в часи інквізиції, яка розгорілася в Європі, слід було ретельно приховувати.

Ще до вступу в університет у віці 14 років Христофор Колумб випробував себе у морських подорожах. Батько влаштував сина на одній з торгових шхун для навчання мистецтву навігації, торгових навичок. І з цього моменту почалася біографія Колумба-мореплавця.

Куди вперше поплив Христофор Колумб і як він відкрив шлях до Азії – дивіться у програмі.