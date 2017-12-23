Одна історія. Як видатний Нобель вбив своїми експериментами рідного брата

Альфред Нобель – винахідник, який все життя працював над вдосконаленням вибухівки, а левову частку своїх статків передав на створення фонду миру – усім відомої нині Нобелівської премії.

Альфред Нобель народився у Стокгольмі у 1833 році. Інтерес до технологій, а також підприємницький хист хлопець успадкував від батька, бізнесмена і винахідника. Певний час сім’я жила у Петербурзі. Там батько Нобеля створив ливарний завод для виробництва озброєння, до роботи якого згодом планував залучити всіх синів.

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Та спершу Альфред вирушив на навчання за кордон. Він відвідав Данію, Німеччину, Італію, Францію і Америку. У Парижі він зустрів Асканьо Собреро, який відкрив нітрогліцерин. Собреро був проти використання сполуки, оскільки вона вибухала через вплив тепла або тиску. Але Нобель зацікавився, як можна контролювати і використовувати нітрогліцерин через те, що він комерційно вигідний і потужніший за порох.

Альфред Нобель



Після навчання Альфред повернувся в Санкт-Петербург і продовжив роботу на батьківському підприємстві. Під час Кримської війни завод постачав міни для захисту Кронштадту і фортеці Свеаборг у Фінській затоці. Але після поразки Росії військові замовлення закінчилися, і підприємство збанкрутувало. Батьки з молодшим братом повертаються у Швецію, згодом до них доєднається і Альфред, адже в Росії приватним особам було заборонено виготовляти вибухові речовини, а тим паче їх патентувати.

На які жертви пішов Нобель, аби розпочати промислове виробництво нітрогліцерину – дивіться у програмі.