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РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Одна історія. З яким питанням до Пастера зверталися французькі винороби

Одна історія 14:10, сьогодні 109 Читать новость на русском

Луї Пастер – французький біолог, який встановив, що саме бактерії спричиняють бродіння, і вони ж можуть викликати найнебезпечніші інфекційні захворювання. Тому придумав метод обробки харчових продуктів, який назвали на його честь – пастеризація. А ще розробив вакцини для кількох невиліковних на той час хвороб.

Луї Пастер був сином ветерана Наполеонівських воєн, який одружився на доньці кожум’яки і переїхав до свого тестя у маленьке містечко Доль на сході Франції. Там в кімнаті над дубильнею і з'явився на світ майбутній вчений.

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В юності Пастер виявив неабиякий хист до малювання, його ім'я значилося в довідниках портретистів XIX століття. Картини, написані ним у 15 років, сьогодні зберігаються в музеї Інституту Пастера в Парижі. Та згодом хлопець покинув живопис і захопився хімією.

І хоча Пастер вивчав хімію і перші свої відкриття зробив саме у цій галузі науки, спростувавши хімічну природу бродіння, він пов’язав своє життя з вивченням біології, а зокрема мікробіології. У ті часи популярною була теорія німецького вченого Лібіха, що бродіння – це хімічний процес. Хоча вже тоді публікувалися роботи про його біологічний характер, які проте не мали визнання.

Луї Пастер

Луї Пастер довів, що бродіння – це процес, тісно пов'язаний з життєдіяльністю дріжджових грибків, які харчуються і розмножуються у рідині, що бродить. Так була доведена біологічна природа бродіння.

Як Пастер вилікував "хвороби" вина – дивіться у програмі.

Теги: наука Історія Одна історія
Джерело: 24 Канал
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