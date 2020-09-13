Департамент з питань війни розглядає приблизно 200 кримінальних справ, що стосуються військових злочинів. Серед них справи, які набули чималого резонансу.

Як пояснив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода", справи стосуються військових злочинів, що відбулися на території України, або ж мали стосунок до неї.

Актуально Україна передасть до Гааги нові докази щодо вини росіян в Іловайській трагедії, – Мамедов

Серед найбільш резонансних справ:

захоплення Криму;

розв'язання війни на Донбасі;

взяття в полон українських моряків у Керченській протоці у листопаді 2018;

справа рейсу MH17;

Іловайська та Дебальцевська трагедії 2014 і 2015 років відповідно.

Мамедов додав, що раніше розслідуванням військових злочинів займалися у різний час 5 підрозділів.

Чи є зрушення у справах

Заступник генпрокурора пояснив, що наразі всі справи перебувають на розгляді департаменту з питань війни. Однак певні зрушення у розслідуваннях окремих справ таки є.

До прикладу, нещодавно Офіс генпрокурора направив у Міжнародний кримінальний суд матеріали про страти українських військових під Дебальцеве та Іловайськом. Крім того, генпрокуратура залучила до кримінальної відповідальності 110 осіб у справі про Іловайську трагедію.

Іловайська трагедія: дивіться відео