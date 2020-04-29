Офіс генпрокурора розслідує порушення карантину у Київському СІЗО

Омбудсменка Людмила Денісова звернулася в Офіс генпрокурора через недотримання правил карантину у Київському СІЗО. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

В Офісі генпрокурора відреагували на звернення уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо порушення санітарних норм у Київському слідчому ізоляторі, інформує пресслужба відомства.

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В установі перебувають понад 2,4 тисячі в'язнів. Крім того, щодня там працюють 420 людей. Тому ризик поширення інфекції в умовах ізоляції може мати важкі наслідки.

Що встановили під час перевірки СІЗО

Адміністрація ізолятора не забезпечила засобами індивідуального захисту ув'язнених , які прибувають зі судів або проведення слідчих дій. Крім того, їх після повернення не ізольовують. До слова, з дня введення карантину в Київське СІЗО із судів доставили 1 648 людей.

, які прибувають зі судів або проведення слідчих дій. Крім того, їх після повернення не ізольовують. До слова, з дня введення карантину в Київське СІЗО із судів доставили 1 648 людей. Персонал СІЗО і медичні співробітники теж не використовують засоби індивідуального захисту. Порушується порядок дезінфекції одягу та взуття, правила прийому посилок, бандеролей і передач для ув'язнених.

В Офісі генерального прокурора наголосили на необхідності дотримання всіх карантинних обмежень у в’язницях та СІЗО.

Коронавірус у в’язницях: що відомо

Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 6 випадків зараження COVID-19 в тюрмах. Захворіли 4 працівників Державної кримінально-виконавчої служби та 2 ув'язнених.

Через неможливість самоізоляції в тюрмах та стрімке поширення коронавірусу через контакти в'язнів деякі країни вирішили звільнити в'язнів. Зокрема, до такого кроку вдалася влада Ірану, Франції, Італії.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу