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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Офіс генпрокурора розслідує порушення карантину у Київському СІЗО

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      Порушення карантину у Київському СІЗО: реакція Офісу генпрокурора
      Офіс генпрокурора розслідує порушення карантину у Київському СІЗО / zmina.info

      Омбудсменка Людмила Денісова звернулася в Офіс генпрокурора через недотримання правил карантину у Київському СІЗО. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

      В Офісі генпрокурора відреагували на звернення уповноваженої Верховної Ради з прав людини щодо порушення санітарних норм у Київському слідчому ізоляторі, інформує пресслужба відомства.

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      В установі перебувають понад 2,4 тисячі в'язнів. Крім того, щодня там працюють 420 людей. Тому ризик поширення інфекції в умовах ізоляції може мати важкі наслідки.

      Що встановили під час перевірки СІЗО

      • Адміністрація ізолятора не забезпечила засобами індивідуального захисту ув'язнених, які прибувають зі судів або проведення слідчих дій. Крім того, їх після повернення не ізольовують. До слова, з дня введення карантину в Київське СІЗО із судів доставили 1 648 людей.
      • Персонал СІЗО і медичні співробітники теж не використовують засоби індивідуального захисту. Порушується порядок дезінфекції одягу та взуття, правила прийому посилок, бандеролей і передач для ув'язнених.

      В Офісі генерального прокурора наголосили на необхідності дотримання всіх карантинних обмежень у в’язницях та СІЗО.

      Коронавірус у в’язницях: що відомо

      • Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 6 випадків зараження COVID-19 в тюрмах. Захворіли 4 працівників Державної кримінально-виконавчої служби та 2 ув'язнених.
      • Через неможливість самоізоляції в тюрмах та стрімке поширення коронавірусу через контакти в'язнів деякі країни вирішили звільнити в'язнів. Зокрема, до такого кроку вдалася влада Ірану, Франції, Італії.

      симптоми коронавірусу
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 СІЗО Людмила Денісова Офіс генпрокурора
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