Офіс Президента привітав Ірину Білик з ювілеєм: мережа не дуже зацінила цей жест
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На сторінці Офісу Президента у фейсбуці з'явилося привітання співачки Ірини Білик з ювілеєм. Користувачі соцмереж не оцінили старань та назвали це недоречним.
Згадують і крилаті фрази колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана.
Пригадують у цій вервиці реакцій і політичні погляди Білик та концерти у Росії. Користувачі з категорії "за 25" пам'ятають і її концерти на підтримку "Партії регіонів" у 2004 році.
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