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      Офіс Президента привітав Ірину Білик з ювілеєм: мережа не дуже зацінила цей жест

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      Ірині Білик сьогодні 50 років / з фейсбуку Ірини Білик

      На сторінці Офісу Президента у фейсбуці з'явилося привітання співачки Ірини Білик з ювілеєм. Користувачі соцмереж не оцінили старань та назвали це недоречним.

      Під самим привітанням у фейсбуці назбиралося вже більше тисячі коментарів: переважно вони іронічно-насмішкуваті або агресивні. 

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      Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання. Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів та якомога більше прекрасних творів!
      – привітали в ОП Білик.

       

      Користувачі просять звернути увагу на нагальніші питання / Скриншот з фейбсук-сторінки ОП
       
      Серед типових реакцій у соцмережах – нерозуміння, чому саме для Білик виділили місце у стрічці сторінки Офісу Президента, і чому цього не робили для інших знаменитих ювілярів.

      Згадують і крилаті фрази колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана.

      Пригадують у цій вервиці реакцій і політичні погляди Білик та концерти у Росії. Користувачі з категорії "за 25" пам'ятають і її концерти на підтримку "Партії регіонів" у 2004 році.

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Офіс Президента Ірина Білик
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