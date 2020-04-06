Офіс Президента привітав Ірину Білик з ювілеєм: мережа не дуже зацінила цей жест

На сторінці Офісу Президента у фейсбуці з'явилося привітання співачки Ірини Білик з ювілеєм. Користувачі соцмереж не оцінили старань та назвали це недоречним.

Під самим привітанням у фейсбуці назбиралося вже більше тисячі коментарів: переважно вони іронічно-насмішкуваті або агресивні.

Зацініть Найсмішніші меми тижня: замкнені кола карантину, "удальонка", Єрмак-2 – брат вже їде Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання. Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів та якомога більше прекрасних творів!

– привітали в ОП Білик.



Користувачі просять звернути увагу на нагальніші питання / Скриншот з фейбсук-сторінки ОП

Серед типових реакцій у соцмережах – нерозуміння, чому саме для Білик виділили місце у стрічці сторінки Офісу Президента, і чому цього не робили для інших знаменитих ювілярів.

Хотілось би побачити прейскурант, по якому забашляв ОПУ за покатушки в ООС Ірині Білик, Тіні Кароль, Потапу і Поляковій))) — Александр Гром (@AlexanderGrom) December 7, 2019

Офіс Президента привітав Ірину Білик з днем народження і подарував абонемент на корпоратив з Зеленським в якості ведучого — АВасильев (@badAlbania_) April 6, 2020

У Зеленського схоже борги не тільки перед Коломойським, а й перед Ірина Білик також https://t.co/1uh9JTY62q — My Kyiv (@MyKyivUkraine) April 6, 2020

Згадують і крилаті фрази колишнього очільника Офісу Президента Андрія Богдана.

Офіс президента привітав сьогодні з ювілеєм Звєрєва... чи Білик? Але більше схоже все ж на Звєрєва.



Ну так карантин. "Скукотища!", як любить писати попередній голова ОП.)) pic.twitter.com/6pzWLKinGS — Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij) (@Holobutsky) April 6, 2020

Білик починалась як українська співачка. Потім стала на сторону зла - російської естради. Зробила собі обличчя, як у повії. Те, що її вітає влада Зеленського , зрозуміло. Адже весь 95-й квартал - друзі російського шоу-бізу. А це означає "русский мир" і все, що з цим пов'язано — Stah Rozsoha (@ElturS) April 6, 2020

Пригадують у цій вервиці реакцій і політичні погляди Білик та концерти у Росії. Користувачі з категорії "за 25" пам'ятають і її концерти на підтримку "Партії регіонів" у 2004 році.