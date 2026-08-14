"Виховував" підлеглого так, що знадобилася операція: ДБР затримало офіцера ТЦК

Працівники ДБР затримали старшого лейтенанта одного з районних ТЦК та СП на Івано-Франківщині. За даними слідства, офіцер побив підлеглого військовослужбовця, серйозно його травмувавши.

Деталі інциденту, розповіли у ДБР.

Що відомо про побиття військового у ТЦК?

13 серпня посеред ночі офіцер приїхав п'яним до ТЦК і вирішив провести "виховну роботу" з солдатом, який у цей час ніс службу в наряді. Старлей принижував підлеглого та, зрештою, його побив.

Відомо, що постраждалому військовому – 45 років, він сам зі Львова. Вранці чоловіка доставили до лікарні, де він і розповів, що постраждав від побиття з боку заступника начальника роти.

Як наслідок військовий отримав закритий розрив лівого акроміально-ключичного з'єднання. Його направили до медичного закладу для проведення операції.

Тим часом свідки, а також медичне освідчення, підтвердили, що офіцер перебував у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 0,69 проміле алкоголю.

Наразі зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень в умовах воєнного стану.

Офіцеру ТЦК загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, що правоохоронці вже повідомили про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Також поліція перевіряє можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов'язаних.

Загалом від початку повномасштабної війни поліція розслідувала 428 кримінальних проваджень, пов'язаних із незаконним звільненням від мобілізації, фіктивними медичними довідками та незаконним переправленням людей через кордон. 105 справ уже передали до суду.