Об'єднана гірничо-хімічна корпорація продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, незважаючи на обіцянки працювати тільки по передоплаті.

Про це свідчать документи в розпорядженні редакції.

Зокрема, такий пункт міститься в контракті, підписаному нещодавно відстороненим ФДМ в.о. голови правління компанії Михайлом Макаровим: ОГХК має намір відвантажувати продукцію американської компанії "Кемурс" на умовах відстрочення платежу в 175 днів.



Умови оплати ОГХК

У той же час, член правління ОГХК Тетяна Гогенко, що перейшла з російського Glencore, в коментарі "Корреспонденту" заявила, що така практика залишилася в минулому.

"Зараз ОГХК укладає контракти з контрагентами напряму висуваючи першочерговою умовою співпраці обов'язкову передоплату, без можливості відстрочки платежів", – сказала вона.

Це не єдиний контракт з відстрочкою платежу. ОГХК почала працювати і по додатковому контракту з Запорізьким титано-магнієвим комбінатом. У його тексті зазначено, що підприємство зобов'язується оплатити поставку ільменіту ОГХК після 40 днів з дня отримання товару.



Контракт ОГХК

Як повідомлялося, ОГХК на початку червня схвалили контракти з компанією-посередником "Керамплюс" Віталія Кучука.

У 90-х філія ОХГК – Вільногірський ГМК вже працював з цією компанією за заниженими цінами.