ЗСУ пішли в наступ на Півдні, росіяни просунулися на ключовому напрямку: нові подробиці від ISW

Повномасштабна російсько-українська війна триває вже 4 роки. Країна-агресорка весь цей час намагається "взяти Київ за три дні". Однак реальні ситуація на фронті дещо відрізняється від мрій Кремля.

Протягом 21 – 23 лютого на більшості ключових напрямків фронту тривали інтенсивні бойові дії. Російські війська намагалися зберігати наступальний темп, однак підтверджені просування залишаються обмеженими, тоді як подекуди зафіксовані локальні успіхи українських сил. Такі висновки на основі геолокаційних та інших даних зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Які зміни на ключових напрямках фронту?

На півночі, у Курській та Сумській областях, противник атакував у районах Рижівки та Покровки поблизу Сум. Бої тривають на підступах до Покровки, однак російські підрозділи не змогли зайти до населеного пункту. Українські сили зберігають вогневий контроль над окремими прикордонними ділянками, що ускладнює противнику закріплення після штурмів.

На Харківщині російська армія продовжує тиснути на північному сході області – поблизу Вовчанська, Стариці та в напрямку Великого Бурлука. Попри численні атаки малими штурмовими групами, підтвердженого просування не зафіксовано.

У Куп'янську ситуація залишається напруженою: російські підрозділи утримують обмежену частину міста, проте українські сили нещодавно просунулися на захід від Голубівки. Бої точаться безпосередньо в міській забудові та на околицях. Також противник безуспішно намагався наступати в районі Борової.

Яка ситуація на ключових відтинках фронту: дивіться карти ISW

На Донеччині російські війська зосереджують основні зусилля на кількох тактичних напрямках. У районі Лимана та Слов'янська противник проводить штурмові дії й спроби проникнення, однак змін лінії фронту не підтверджено. Водночас зафіксовано локальне просування російських сил у південній частині Віролюбівки на Костянтинівському напрямку. Спроби закріпитися на околицях Костянтинівки та поблизу Іванопілля наразі не призвели до зміни контролю над територією.

На Покровському напрямку тривають запеклі бої як у самому місті, так і на його флангах. Російські підрозділи намагаються обходити українські позиції з районів Гришиного та Родинського, одночасно завдаючи ударів по логістиці за допомогою безпілотників.

У районі Добропілля та Новопавлівки атаки також не принесли підтверджених результатів. Натомість на Олександрівському напрямку українські сили змогли досягти локального просування.

На півдні, у Запорізькій області, активні бойові дії тривали на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Російські війська атакували в районах Нового Запоріжжя, Зеленого, Верхньої Терси, а також на підступах до Оріхова і в бік Магдалинівки. Однак інформації про істотні зміни лінії зіткнення немає.

На Херсонському напрямку наступальних дій 23 лютого не зафіксовано. Водночас українські сили завдали удару по пункту управління російськими безпілотниками на Кінбурнській косі. Крім того, ЗСУ продовжують уражати тилові об'єкти противника в окупованій частині Донеччини та Криму, зокрема склади боєприпасів і позиції берегових ракетних комплексів.

