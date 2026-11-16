Довгоочікуваний удар по Кримському мосту, жахливі втрати окупантів і успіхи Сил оборони на Півдні: огляд подій війни 16 листопада

Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 16 листопада 2026 від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди у його авторському викладі.

Adv

Головними темами свіжого випуску стали удар по Кримському мосту, який призвів до зупинки руху і пошкодження залізничної частини, наслідки українських далекобійних ударів, анаоіз ситуації на лінії фронту на Куп'янському, Лиманському, Добропільському та Великовосілківському напрямках, а також деградація російської армії.

Скоррчена текстова версія огляду – на 24 Каналі.

популярні відео

"Кримський міст": зупинка руху і пошкодження арок

Найбільше уваги вдень привернули повідомлення щодо ударів по Керченському мосту, який росіяни вперто називають не інакше як "Кримський міст". І вони підтвердилися. Окупаційна влада Криму повідомила про удар по мосту, через що на ньому обмежили рух транспорту і перекрили рух.

Згодом з'явились візуальні підтвердження. На них бачимо пошкодження арок залізничної частини мосту. Одна з білих арок відхилилася на 15 градусів від нормального положення. Очевидно, вона суттєво пошкоджена. Були зупинки поїздів, і зараз кажуть, що постраждала саме залізнична секція.

Реклама

Кадри наслідків атаки на Керченський міст 16.11.2026:

1 2 3 4 1 / 4

Паблік "Кримський вітер" писав, що удар було завдано о 5:38 ранку по одній з арок судноплавного прольоту мосту. Фахівці перевіряли її стан. Пізніше віце-прем'єр російського уряду Марат Хуснулін написав, що окупанти проводять оцінку пошкоджень Кримського мосту і найближчим часом буде зрозуміло терміни повного відновлення.

Петро Андрющенко вважає, що удар міг зачепити саме залізничну частину, яка важлива для російської логістики. У цьому районі, за російськими повідомленнями, атакували понад 100 дронів, що могло перевантажити російську ППО. Росіяни затримали чотири потяги, тож версія про удар саме по залізниці виглядає переконливою.

Французький оглядач Клеман Молен раніше публікував карту ударів по мостах, де видно, в яких районах росіяни намагаються бити по українських мостах через Дніпро, а також по мостах у районі Приазов'я і Криму. Українські сили вже вразили 21 міст по сухопутному коридору до Криму. Росія облаштувала 27 понтонних переправ, щоб постачання до Криму не зупинялося.

Реклама

Удари ЗСУ пр мостах і логістиці окупантів на Півдні України / інфографіка – Око Гора

Останнім часом українські війська б'ють по мостах поблизу Таганрога і перерізають трасу "Маріуполь – Таганрог", яка критично важлива для російської логістики. Тепер до цієї карти додається і новий удар саме по Керченському мосту.

Пікові втрати росіян

Хакери опублікували весь масив даних зламу Росстату, про який розповідали минулого тижня. З нього випливає, що росіяни втратили за роки війни понад 400 тисяч особового складу вбитими. Йдеться саме про ті випадки, які можна верифікувати поіменно.

Аналітик Яніс Клюге оприлюднив чотири випадки масового одночасного знищення росіян на фронті.

Найбільший пік – Макіївка. Там маємо 144 підтверджені випадки ліквідації. Це удар по ПТУ №19 в ніч з 31 грудня на 1 січня 2023 року, коли росіяни святкували Новий рік. Україна тоді заявляла про приблизно 400 ліквідованих росіян, Міноборони Росії визнало 89 загиблих.

Реклама

Другий кейс — великий десантний корабель "Новочеркаськ", знищений у Феодосії 26 грудня 2023 року. Маємо 33 записи. Тоді Повітряні сили ЗСУ вдарили по кораблю ракетами Storm Shadow або SCALP, унаслідок чого сталася потужна детонація. Окупаційна влада Криму тоді визнала одного загиблого і кількох поранених.

Далі — російська колона в Курській області, атакована 9 серпня 2024 року біля Жовтневого, Рильський район. На четвертий день українського наступу на Курщину сили оборони вдарили по колоні російських резервів. У реєстрі — 67 випадків.

І ще один випадок — командний пункт біля Кореневого в Курській області. Там фігурує 17 випадків одномоментного знищення росіян. Зокрема, було ліквідовано низку офіцерів 155-ї бригади морської піхоти Росії та генерал-лейтенанта Міхаїла Гудкова, заступника головнокомандувача ВМФ Росії.

Сюди додамо оцінку ситуації на фронті від американського аналітика Майкла Кофмана. Він дав велике інтерв’ю порталу "Мілітарний" і пояснив, чому вважає, що зараз обстановка на фронті найкраща для українських військових із 2023 року.

Реклама

Кофман вважає, що українське військо змінює структуру і робить ставку на якісне використання технологій та збереження людських життів. А ще він говорить дуже важливу річ: росіяни, попри здатність роками забезпечувати мобілізацію, втратили можливість проводити масштабні операції. Відбулася деградація якості російського війська на рівні оперативного командування і особового складу.

За словами аналітика, російська армія змогла наростити чисельність, починаючи з 2023 року залучає понад 400 тисяч осіб на рік. Але зі збільшенням чисельності їхня здатність ефективно застосовувати сили в великих масштабах знижувалася. Масштаб наступальних дій скоротився: від великих підрозділів — до штурмових груп, потім до малих штурмових груп, а тепер до поодиноких штурмів окремими бійцями.

Кофман наголошує, що темп втрат у росіян не дає їм змоги якісно готувати резерви. Їм доводиться постійно кидати на фронт нові ресурси, але вже без належної підготовки. Росіяни хотіли задавити масою, але це не спрацювало. Вони втягнулися у м'ясорубку, де змушені безперервно докидати людські ресурси в це горнило війни.

Реклама

Куп'янський напрямок і російська інформаційна маніпуляція

У районі річки Оскіл росіяни продовжують тиснути на Куп'янськ-Вузловий. DeepState реагує на зміни на цьому напрямку, і тут знову з'явилася ділянка, де росіяни закріпилися в районі Петропавлівки.

Сам Куп'янськ-Вузловий ворог далі не контролює, хоча ще влітку росіяни заявляли про повний контроль і про те, що місто нібито зачищене. Це важливий залізничний вузол за кілька кілометрів на південь від Куп'янська. Насправді не контролюють вони ані Куп’янськ, ані Куп'янськ-Вузловий.

Скріншот карти DeepState

Українські війська утримують під контролем або принаймні під дроновим контролем ключові населені пункти на березі Осколу — Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівку, Глушківку, Колісниківку.

Росіяни не можуть дотиснути цей плацдарм за річкою, який дуже суттєво скоротився, але остаточно не ліквідований.

"Гуманітарна операція" як елемент російської постановки

А коли на фронті нема успіхів – росіяни знову вирішують піти на хитрість. Вони хочуть переконати американців у необхідності спеціальної гуманітарної операції, як це було в Олешках. Подібна ідея з'явилася і щодо Куп'янська-Вузлового.

Реклама

Російський пропагандист Олександр Коц опублікував кадри, де група нібито цивільних у білих простирадлах виходить із розбитого будинку і рухається начебто з Куп'янська-Вузлового. Потім відбувся обстріл цих людей, і росіяни стверджують, що це зробила українська сторона. Але все це виглядає як російська постановка.

Коц сам описує це як "смертельну рулетку Куп'янська-Вузлового". Він пише, що люди йшли рейками під залізничним мостом, на них були білі простирадла, серед них були літні люди, а попереду нібито понад 20 кілометрів до російських позицій. Це ще раз підтверджує, що росіяни не контролюють Куп’янськ-Вузловий. Там — сіра зона на 20 кілометрів, тобто зона досяжності FPV-дронів.

Росіяни маніпулюють цивільними, які залишаються в невеликій кількості в Куп’янську-Вузловому, і розгортають інформаційну кампанію для того, щоб переконати американців провести там щось подібне до Олешок. Але ситуації непорівнювані.

Реклама

Лиманський напрямок і бої в районі Чорного Жеребця

На Лиманському напрямку тривають активні бої в долині річки Чорний Жеребець. Це підтверджують відео, опубліковані українськими підрозділами. Боротьба триває в районі Ямполівки, Тернів та Іванівки.

Зокрема, 66-та окрема механізована бригада показала кадри, де оператори другого механізованого батальйону "Онуки Адольфівни" не допускають проникнення російської піхоти в район Іванівки біля річки Чорний Жеребець. Ми бачимо, як російська піхота бродить і ховається, а дрони її уражають.

Відбиття чероговолї спроби росіян форсувати річку Чорний Жеребець – дивіть відео, 18+:

Андрій Дрозда: Важливо, що Іванівка — це один із населених пунктів на правому березі Жеребця, про який раніше офіційно не звітували як про звільнений. Найімовірніше, це село давно під українським контролем. Росіяни намагаються туди відправляти піхоту невеликими групами, але наші не допускають цього і тримають ворога під контролем з повітря.

Добропільський напрямок і загроза механізованих штурмів

Росіяни закріпилися в районі Нового Донбасу, Нового Шахового і Вільного. Звідси вони відправляють піхоту в район села Ганнівка, аби заходити з північного сходу в Добропілля. Ворог активно штурмує, і відбувається проникнення в південній частині міста.

Вчора неподалік Добропілля росіяни скористалися туманом і здійснили спробу механізованого штурму з використанням танків. Відео цього штурму ми поки що не бачили, але цілком віримо цьому повідомленню.

Спроба штурму була невдалою, але найближчим часом ворог може знову спробувати щось подібне. На Добропілля зараз найбільший натиск, і це один із ключових, пріоритетних для росіян напрямків.

Новопавлівка, Велика Новосілка і просування українських сил

Добрі новини надходять із району Новопавлівки. Уже кілька джерел підтвердили, що українські військові зайняли, звільнили і закріпилися в селі Філія південніше Новопавлівки. Довго тривали бої за це село, але тепер уже відкрито говорять, що росіяни відійшли з Філії в район Дачного.

Це крайнє південне село на межі Дніпропетровської області. Поруч проходить траса Запоріжжя — Донецьк, і біля неї зараз відбуваються дуже активні операції українських сил. Росіяни намагалися контратакувати, але, судячи з усього, наші витримали тиск і змусили ворога відступити.

Скріншот карти DeepState

Українське командування вирішило продовжити наступальні дії на Великоновосілківському напрямку. Передові українські підрозділи увійшли в село Бурлацьке, що за 6,5 кілометра до Великої Новосілки, перерізали дорогу між Федорівкою та Скудним і витіснили противника від Перебудови.

Із району Новопавлівки українські війська вибили російські піхотні групи з лісу південно-західніше Філії. Залишки росіян відійшли в бік Дачного. Це дуже добра новина.

Аналітики стверджують, що Філія переходить під контроль наших військових. Тобто ситуація свідчить про продовження активних дій на цій ділянці.

Ми також минулого тижня чули від командувача десантно-штурмових військ Олега Апостола, що українські війська уже звільнили на цих відрізках фронту близько 800 квадратних кілометрів території. І тепер бачимо, в якому напрямку ці дії тривають.

Удар по Азову та займання на промислових об’єктах

Тепер про південь, район Приазов’я і Крим. Звідти теж надходить багато новин, зокрема щодо Керченського мосту і міста Азов.

Також було атаковано район біля Ростова-на-Дону, і в Азові палають чотири об'єкти промисловості.

Відбайрактерено: база "Флеш Енерджі" в Азові:

Маємо кадри з Азова станом на ранок. Моніторингові канали пишуть про атаку безпілотниками, можливо ракетами, але це не підтверджено. Місцевий очільник Слюсар визнав займання на чотирьох виробничих об'єктах.

Йдеться, зокрема, про нафтові сховища, нафтобази, газорозподільчу станцію та інші подібні об’єкти.

Огляд подій війни 16 листопада – дивіться відео: