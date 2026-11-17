Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 17 листопада в авторському викладенні аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Головними темами випуску стали нова атака росіян проти українських цивільних, знищення автомобільної частини Кримського мосту (який насправді Керченський) та атаки вглиб Росії, успіхи Сил оборони на на прикордонні на Сумщині та аналіз ситуації на найбільш гарячих ділянках фронту.

Текстова версія огляду подій 17.11.2026 від Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

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Масована атака РФ по Україні та наслідки для інфраструктури

Сьогодні вночі і зранку росіяни провели масштабну атаку по інфраструктурі — як транспортній, так і енергетичній.

В Запоріжжі російський удар убив двох людей, вісімнадцятеро були поранені. Промислові об'єкти в трьох районах міста Запоріжжя були атаковані. В Києві двоє людей загинули, одна людина постраждала через атаку росіян в Оболонському районі. Були удари по мостах у Києві.

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У Вінниці одна жінка загинула, ще одна була поранена через удар по автостоянці. На Черкащині теж була ракетна атака в місті Сміла: шість людей поранені, постраждали промисловий об'єкт, заклад освіти і будинки.

Фото – ДСНС

На Дніпропетровщині майже двадцять разів за ніч Росія атакувала шість районів міста Дніпро. Пошкоджено тринадцять багатоповерхівок, підприємства, приватні будинки. Там семеро людей поранені, але дуже багато пошкоджень по місту.

Одещина: південь області атаковано знову. Енергооб'єкт, склади, вантажівки. Кілька міст без світла на півдні Одеської області. На Рівненщині триста населених пунктів без світла. І атака продовжилася ще вдень. У Рівному лунали вибухи, а ще навіть Закарпаття було атаковано цієї ночі — там біля Мукачевого були удари.

Росіяни намагаються розкрутити цей маховик терору до максимуму. Відповідно, ясно, що Україна змушена відповідати.

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Були удари балістикою відразу і по Південному, і по Північному мосту в Києві.

Два мости пошкоджено в столиці внаслідок балістичної атаки ворога. Зараз на Північному мосту фахівці обстежують споруди, визначають ступінь пошкоджень, і тільки після висновків будемо розуміти, коли зможемо відкрити рух транспорту. На Південному мосту також визначають масштаб пошкоджень та ті роботи, які необхідно здійснити. Рух спорудами зараз закритий. Інформацію ми будемо оперативно оновлювати. Зараз комунальні служби працюють, робимо все для того, щоб максимально швидко відновити рух. Будемо інформувати додатково, – мер Києва Віталій Кличко розповідає про наслідки ураження.

Ураження дійсно серйозні. З одного боку обірвано троси, які є частиною несучої конструкції мосту. Видно і фото, де кілька ракет проробили діри в дорожньому покритті. Такі пошкодження мостів уже були, але якщо ракети влучають в опори або в інші елементи важливих несучих конструкцій, це вже складніше ушкодження.

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Мер Кличко про атаку росіян – дивіться відео:

Фахівці поки що вивчають питання відновлення руху по мостах і масштаб ремонтних робіт. Очевидно, що для Києва це серйозна проблема. Два ключові мости виведені з ладу, і доведеться екстрено запускати переправи через Дніпро — катери, різноманітний транспорт, плавзасоби.

Вже навіть ідеться про будівництво підземного тунелю під Дніпром. Це забере роки, але маючи Росію поруч і російські "Іскандери", які літають у бік Києва постійно, треба за цей проєкт братися і реалізовувати його з допомогою західних партнерів.

Удар по російській нафтохімії

Наші військові провели сьогодні українську далекобійну атаку по заводу "Газпрому" в Башкортостані. Українські безпілотники долетіли цієї ночі до одного з найбільших нафтохімічних російських комплексів.

Є фото палаючого заводу в Салаваті. Видно, що завод горить, і він уже був раніше атакований кілька місяців тому.

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Удари по цьому нафтохімічному комплексу продовжилися цієї ночі після того, як було вибито ключові російські НПЗ.

Сумщина: українські війська вибили росіян із Юнаківки

Російські "зетники" почали скаржитися на те, що їхні війська змушені відступати із деяких сіл, які вони раніше окупували на північ від Сум.

Йдеться про ключове велике село на трасі "Суми – Курськ", тобто на трасі на Суджу – Юнаківку. Росіяни давно окупували це село, після Курської операції нашого відходу звідти. У Юнаківці ворог перебував до останнього часу. Йшли бої за прилеглі населені пункти.

Скріншот карти DeepState

Тепер з'являється вже підтверджена інформація, причому навіть з ворожого боку, про те, що росіяни були змушені з Юнаківки відступати під натиском українських військ.

Один із відомих "зетників", Анатолій Радов, визнає у своєму телеграм-каналі, що Сумська область, Юнаківка, наразі повністю під Збройними силами України.

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Російський пропагандист пише, що бійці з цього напрямку просять командування звернути увагу на цей момент, оскільки Юнаківка вважається окупованою, тому росіяни залишилися без підтримки артилерії та авіації. Чим українці і скористалися. Ситуація критична.

Тобто відбувається класична ситуація, яку часто можна спостерігати з російського боку: брехня в донесеннях і звітах нагору призводить до того, що командування на певному рівні втрачає розуміння реальної обстановки на місцях. І це, звичайно, грає на користь українським військам.

Юнаківку вдалося відбити у ворога. Українські війська обійшли Локню, але там все ще сидять росіяни. Вони почали атаки вже на ділянці між селом Басівка і селом Локня.

Усе це села в долині річки Локня. Зараз ідуть бої за контроль над цими населеними пунктами. Але важливо, що українським підрозділам вдалося вибити росіян із Юнаківки, де вони сиділи давно. Це серйозний успіх у тактичному масштабі, але для фронту на Сумському напрямку це суттєве полегшення.

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Інші активні ділянки фронту

Українські військові проводять активні дії і на півночі, і на півдні.

З північних ділянок ми знаємо про район Вовчанська на північ від Харкова, район Куп'янська, де відбувалася операція "Велес" підземного характеру, де вдалося зачистити росіян, зокрема і в трубах газогону на північ від Куп'янська.

Також південніше — район Борової і Лиману, де раніше відбувалася операція "Вівальді" і далі відбуваються активні наступальні дії українських військ.

Краматорський і Костянтинівський напрямки

З'явилася інформація про те, що росіяни намагаються тиснути на обидва напрямки, аби змінити ситуацію.

Зокрема йшлося про те, що трохи південніше Краматорська ворог зайшов у село Віролюбівка. Якщо біля Краматорська і Слов'янська ситуація останнім часом змінювалася на користь українських військ, то трохи південніше біля Костянтинівки ворог усе ще володіє суттєвою ініціативою і намагається просуватися вперед.

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Стосовно Віролюбівки ситуація різниться. Наразі відомо, що населений пункт ворог все ж не захопив і повноцінного контролю над ним немає. Так само немає підстав стверджувати, що росіяни проводять там якусь зачистку.

Скріншот карти DeepState

На окремих ділянках у цьому районі можливі періодичні появи поодиноких ворожих груп, але такі епізодичні заходи не свідчать про встановлення контролю над територією. Ці групи виявляють і знищують ще на підході до села.

Тобто росіяни зосереджені на тому, аби обходити Костянтинівку з флангів. Не дуже їм це вдається, не в таких темпах, про які мріяв би Путін. Тому Путін і завів розмову про можливість проведення так званої спеціальної гуманітарної операції в Костянтинівці, щоб під прикриттям режиму тиші завести свої війська безпосередньо в місто.

Добропільський напрямок

На сусідньому Добропільському напрямку спостерігаються особливо активні дії навколо Добропілля. Росіяни намагаються заходити в місто з півдня — із каскаду сіл, які розташовані за кілька кілометрів південніше Добропілля.

З цієї смуги ворог здійснює постійні інфільтрації в південну частину міста. А також з району Нового Шахового та Іванівки долиною річки Бик ворог проникає до села Ганнівка, аби спробувати закріпитися на північно-східних окраїнах Добропілля.

Скріншот карти DeepState

Таким гніздом, де ворог накопичується і намагається висуватися на Добропілля, залишається місто Білицьке, де на околицях ще сіра зона, але більшість цього населеного пункту контролюють росіяни.

Тут же в Білицькому активно діяла українська авіація, про що сигналізує відео із телеграм-каналу Sonihub. Видно, як українські літаки скидають керовані авіабомби по місцях накопичення ворожої піхоти.

Можливо, там була і позиція операторів безпілотників безпосередньо в Білицькому. Відповідно, керовані авіабомби накривають це місце скупчення особового складу ворога і знищують його.

Комишуваха: наслідки російського злочину

Не можу не згадати про Комишуваху Запорізької області, де другого листопада росіяни здійснили страшний злочин. Великими важкими керованими авіабомбами вони закидали підземну школу, підземне сховище, де зібралися люди і ховалися від російських бомбардувань.

Завершено пошуково-рятувальні роботи. Відомо, що 72 людини загинули в підземній школі внаслідок російських авіаударів. Тіла 58 загиблих рятувальники деблокували з-під завалів.

Одна людина померла в лікарні. Загибель ще 13 встановлено за результатами ДНК-досліджень. Четверо людей досі вважаються зниклими безвісти.

Протягом двох тижнів пошуково-рятувальних робіт росіяни 11 разів обстрілювали Комишуваху, з них 9 атак припали на місце проведення робіт. Внаслідок цих ударів поранень дістали троє поліцейських, четверо рятувальників і було пошкоджено техніку.

Кримський міст: операція СБУ і сил оборони

Нарешті про приємнішу тему. Знищення і руйнування Кримського мосту ми сьогодні відзначаємо. Люди радіють, оскільки ми чекали цього дня довго. І от нарешті це сталося.

Українські військові знищили Кримський міст, принаймні його автомобільну частину на даний момент. Ще залишається добити залізничну частину. Одна арка все ще стоїть, але вона пошкоджена. Залізниця теж не працює. Залізничні потяги не їздять Кримським мостом сьогодні, тобто міст повністю не функціонує.

СБУ спільно з силами оборони уразила Кримський міст, одну із арок і автомобільний проліт повністю знищено. Служба безпеки України спільно з іншими складовими сил оборони розробила і провела успішну багатоетапну операцію з ураження Кримського мосту.

Пошкоджено залізничну частину і внаслідок ударів одну з металевих арок і автомобільний проліт під нею повністю знищено. Операція загалом тривала близько місяця, складалася із семи етапів. Спочатку СБУ і сили оборони систематично вибивали ворожу ППО. Згодом розпочалися безпосередні удари по мосту. Частину з них СБУ реалізувала самостійно. На фінальній стадії до Служби безпеки долучилися інші складові сил оборони України.

Знищення Керченського мосту – дивіться відео:

Спецпризначенці "Альфа" СБУ відпрацювали по автомобільній частині Кримського мосту ракетами-дронами "Паляниця", після чого він обвалився у воду. Росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст — один із найзахищеніших об'єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні.

У коментарі СБУ також було вказано низку засобів ураження, які були використані: "Довбуш", "Вендетта", "Да Вінчі", "Січень", "Міч-2000", "Рута", "Паляниця", тобто дрони далекобійні, ракети-дрони, Ан-197, FP-1 безпілотники Fire Point, FP-5 «Фламінго», а також "Нептуни". "Фламінго", до речі, била по залізничній частині мосту і пошкодила її.

Це вже четверте ураження Кримського мосту. Раніше були й інші способи: підрив вантажівки на мосту в жовтні 2022 року, атака морських дронів Sea Baby на опори у липні 2023-го, а в червні 2025-го було заміновано опори мосту і вибух пролунав під водою.

Зараз таке враження, що це найбільш успішна операція: повністю завалилася арка, і це судноплавна частина мосту. Росіяни тепер бідкаються, що не зможуть вивозити зерно і нафту через Азовське море, оскільки буквально завалено судноплавний прохід під аркою.

Є також кадри від Володимира Зеленського, де видно, як ракета наближається до мосту. Кажуть, що це ракета "Фламінго", на якій камеру було встановлено.

Є також кадри від Роберта Броуді, командувача Сил безпілотних систем, Мадяра. Він опублікував кадри з безпілотниками, які були підготовлені для атаки по Кримському мосту, і написав: "Сакральний міст втомився. Час гумових човнів. Тхне, аж бздюхає історичним соромом імперії. Хук цареві по-царськи напередодні важливих геополітичних маневрів".

"Мадяр" також підкреслив спільну операцію підрозділів глибинного ураження ВМС, РВА, 414-ї бригади «Птахи Мадяра», Першого окремого СБС, Центру СБС та СБУ. "Ми встоїмо, а Крим відбудуємо і відгодуємо", – написав Мадяр.

Цікаво поглянути і на реакцію "зетників". Один із них, Філатов, пише, що фундаментальна проблема ударів у глибину Росії, знищення частини "Кримського мосту", програш у боротьбі за мале небо та невміння розбити противника на полі бою — це все і є головне. Все інше — вишеньки.

Пропагандист фактично визнає повне фіаско російських окупаційних військ і додає, що Україну далі підтримують західні партнери, завозячи зброю, високоточне озброєння, засоби, які летять тисячами, пробиваючи російську ППО.

Удари по російській логістиці навколо Азовського моря

Українські безпілотники не тільки Кримський міст пошкодили. Був повторний удар в районі мосту через річку Міус у Ростовській області. Це важливо, бо міст є частиною російської логістики навколо Азовського моря і веде до траси Р280.

Удар стався вранці на 96-му і 97-му кілометрі автодороги, де зазнали пошкоджень дорожнє полотно і металеве огородження. Рух транспорту призупинили.

Французький аналітик Клеман Молен показує карту логістичного кільця навколо Азовського моря і пише, що українські військові намагаються розірвати це кільце ударами в трьох районах:

сухопутний маршрут між Таганрогом і Маріуполем;

сполучення між півднем України і Кримом — район Чонгара, Генічеська, а також Армянська, Чаплинки й Перекопа;

безпосередньо Керченська протока і міст через неї.

Як бачимо, у них все непогано так виходить.

Огляд подій війни 17 листопада – дивіться відео: