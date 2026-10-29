Російський терор у Дніпрі та Чернігові, призначення Сухаревського та евакуація в Олешках: огляд подій війни за 29 жовтня

Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 29 жовтня від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Серед головних тем огляду: російські удари по цивільних у Дніпрі та Чернігові, нічна атака українських безпілотників по цілях у Росії, кадрові зміни в українському війську та гуманітарна місія в Олешках.

Текстову версію огляду Андрія Дрозди – читайте на 24 Каналі.

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Страшна трагедія на залізничному вокзалі в Дніпрі

Відбувся терористичний удар росіян по вокзалу у Дніпрі. Тринадцятеро людей загинуло, є поранені. Просто посеред білого дня російський дрон влетів у натовп людей, які чекали на потяг на платформі залізничного вокзалу.

Укрзалізниця повідомила, що ворог завдав удару реактивним безпілотником. Удар припав на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд номер 866 "Дніпро – Запоріжжя". Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди.

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фото – ДСНС, обережно, 18+

Це був прицільний удар росіян по цивільних. Видно, що це білий день, платформа, і дрон влучив буквально між потягами, де стояли люди, чекали на свою електричку. Таке враження, що росіяни били саме по натовпу людей, який стояв на платформі.

Є припущення, що цей дрон керувався в режимі онлайн, тобто хтось на місці, принаймні в місті Дніпро, мав передавач, який ретранслював цей сигнал. Це одна з версій. Подібні атаки відбувалися і в Києві, прицільно по різних об'єктах, АЗС і так далі. У Дніпрі так само. Це не перший такий випадок. Це терор такого типу.

Російський теракт у Чернігові

Інший випадок російського терору відбувся сьогодні майже в той самий час, що і в Дніпрі, але на півночі України, в Чернігові. Тут росіяни вдарили дроном по людній вулиці в центрі міста Чернігова. Двоє людей загинуло.

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Було атаковано торгові ряди на першому поверсі будинку.

Це нагадує місце активної торгівлі: горять автомобілі, пошкоджено магазини. Там були люди в цей момент, і безпілотник прицільно вдарив по цій вулиці, де жодного воєнного об’єкта немає.

Це виключно мирне місто, і по ньому росіяни вдарили навмисне, аби було якнайбільше жертв.

Коли звучить сигнал, повідомлення про те, що небезпека дуже серйозна, що безпілотник буквально вже над містом, потрібно сховатися в укриття, не перебувати на відкритому просторі, в небезпечному місці чи в місці скупчення людей. Але в багатьох наших містах це правило люди ігнорують, поки не станеться біда.

Це не знімає відповідальності з російських варварів і вбивць, які завдали цього удару по цивільних. Це воєнний злочин, і за це росіян треба судити, встановлювати всіх причетних до цього чергового жахливого злочину.

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Масована атака дронів по Росії

Росіяни сьогодні вночі заявили, що їх Україна атакувала найбільшою в історії кількістю безпілотників. Понад тисячу двісті дронів нібито атакувало Росію одночасно. Російська пропаганда розтиражувала ці меседжі. Російська ППО нібито збила 1214 українських безпілотників за одну ніч, як повідомили в російському міністерстві так званої оборони.

Насправді не буває так, що понад тисяча дронів летить і все збито. 10 – 15% дронів завжди влучають, навіть якщо ППО чудово спрацювало. Росія не збиває стільки дронів на показнику 90%, тому що в них завжди є неприкриті ділянки. Якщо тисяча двісті безпілотників летіло, то точно понад сто дронів прилетіло по різних цілях.

Інфографіка – ТГ-канал "Око Гора"

Мер Москви Собянін теж писав, що біля Москви, в Підмосков’ї, було збито понад 600 дронів. На околицях столиці російської було збито 231 безпілотник, пише Собянін. На кілька годин зупиняли свою роботу московські аеропорти.

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Ми точно знаємо, що були влучання цієї ночі. Зокрема, на аеродромі Маріновка у Волгоградській області NASA Firms зафіксував пожежу в районі перебування літаків, стоянки літаків. Там базуються фронтові бомбардувальники Су-24М, розвідувальні літаки Су-24МР і винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це найбільш цікава ціль, оскільки ці бомбардувальники скидають КАБи на Україну.

Було атаковано успішно хімічний завод у Стерлітамаку, це Башкортостан. Далекобійні безпілотники долетіли до Стерлітамака і атакували хімзавод під назвою "Башкирська содова компанія". Це один з найбільших хімічних комплексів Росії.

Там виробляють не лише харчову соду, полівінілхлорид і соляну кислоту, а й продукцію для російського ВПК. Зокрема, виробляють таку хімічну сполуку, як терефталоїлхлорид. Вона використовується для виготовлення високоміцних арамідних волокон, зокрема матеріалів бронежилетів, шоломів, інших засобів захисту.

Повернення Вадима Сухаревського

Вадим Сухаревський, легендарний командир, полковник, повертається на перші ролі в українському війську. Є новина, що Сухаревський стане командувачем Морської піхоти Військово-морських сил України і замінить на цій посаді генерал-майора Делятицького.

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За словами джерел українських військових кореспондентів, у Делятицького складні стосунки з військовим командуванням, і це стало причиною кадрових змін.

Сухаревський на початку повномасштабної війни очолював 503-й батальйон морської піхоти, потім був командиром 59-ї мотопіхотної бригади, де дуже добре себе зарекомендував як командир.

Вадим Сухаревський повернувся до роботи / фото – 59 ОШБр

Сухаревський відомий і тим, що він перший офіцер, який, ще будучи лейтенантом, наказав відкрити вогонь по росіянах у 2014 році навесні. Тоді це була банда Гіркіна неподалік Слов'янська: відбулася засідка на українських альфівців з СБУ, почався бій, і саме Сухаревський наказав відкрити вогонь з кулеметів по цих росіянах. Завдяки цьому вдалося відбитися.

Полковник очолював і формував від самого початку Сили безпілотних систем у 2024 році, але мав конфлікт з Олександром Сирським. Різне було бачення, і працювати тоді полковнику Сухаревському на цій посаді не дали. Згодом він звільнив цю посаду, а СБС очолив Роберт Бровді.

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Стабілізація фронту біля Слов'янська

На Слов'янському напрямку відбуваються активні бої в районі Рай-Олександрівки, а також села Каленики. Українські війська здійснюють тут тиск у напрямку цих населених пунктів, аби відтиснути ворога від Слов'янська в східному напрямку.

Ситуація на схід від Слов'янська і Краматорська від вересня покращується. Українські сили відсунули лінію фронту біля Миколаївки, біля Краматорська.

Загалом ситуація на цьому відтинку значно краща, ніж навесні. Росіяни вже за кілька кілометрів від великих міст і нових оборонних рубежів були, тож простору для маневру майже не залишалося.

Найближчі місяці стануть вирішальними. Стане зрозуміло, чи вдасться українській армії повністю стабілізувати фронт.

Бої за Костянтинівку

Росіяни пробують і далі тиснути із флангів навколо Костянтинівки. Є тактична зміна біля Маркового і Майського, де ворог на Віролюбівку продовжує здійснювати натиск.

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Ворог обходить Костянтинівку південніше, спрямовуючи свої зусилля просування піхоти на Осикове і Олексієво-Дружківку. Але це не означає, що в самій Костянтинівці все втрачено для українських військ.

Скріншот карти DeepState

Є нове відео з Костянтинівки: дрон б'є в північній частині міста нібито по місцю, де розташований склад українського БК. Це кадри від російського "Рубікону". Але якщо там є склад БК, це означає, що там є поруч українські позиції. Це значить, що звідти українські війська не вийшли, а далі продовжують тримати оборону.

Росіяни ще з місяць тому заявили, що повністю Костянтинівку зачистили, окупували і контролюють, але численні відео з ворожих джерел свідчать про інше. Битва за Костянтинівку триває вже рік, але місто не впало.

За оцінками осінтерів, росіяни мають перевагу приблизно у 50% міста. Але це не означає твердого контролю чи налагодженої логістики, тоді як українці мають перевагу приблизно в 15% міста, а решта 35 відсотків лишаються спірними. Наразі просування до Дружківки, схоже, сповільнилося.

Добропілля і спроби обходу

Що стосується району Дружківки, то раніше підрозділи "Азову" і штурмового полку "Скеля" зачистили цей район від інфільтрації росіян, щоб ворог від Добропільського виступу не рухався в напрямку Дружківки. Зараз тут ситуацію загалом вдалося стабілізувати.

Про те, що захлинається потроху російський наступ біля Добропілля, теж пишуть деякі джерела. Але останні дані, які ми мали, свідчили про те, що росіяни інфільтруються в Добропілля, присутні в південній частині цього міста і намагаються заходити в центр Добропілля.

Скріншот карти DeepState

Це невелике відносно місто. Основних вулиць там фактично чотири, які між собою з'єднані й перехрещуються. Тут є терикони і підвищення, за які теж буде йти боротьба. Росіяни заходять переважно в Добропілля з півдня, інфільтруються, накопичуються і намагаються рухатися в центральну частину міста далі.

Також ворог використовує обхід і з півночі, від села Ганнівка, де вже більше як місяць надходять повідомлення, що в районі долини річки Бик і цих водойм ворог присутній і здійснює там засідки. Це типовий план малих клішень: росіяни намагаються стиснути місто, як горішок, між двома такими мацаками.

Олешки: гуманітарна місія триває

У районі міста Олешки триває гуманітарна операція із розмінування і підготовки умов для виведення цивільних із блокованого війною міста на березі Дніпра. Туди ж відправився уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з делегацією.

Попереду доставка гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, і робота над забезпеченням можливості безпечного виїзду людей. Робота відбувається в межах домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою за сприяння координації першою леді США Меланією Трамп.

Лантратова з російського боку теж заявила, що сьогодні там буде присутня якась делегація або група волонтерів із гуманітарною допомогою для мешканців Олешок.

Важливо, що дрони не літають, не полюють на людей, бомби не рвуться в цьому районі. У Херсоні життя поступово повернулося на вулиці міста. Просто око радіє глянути, як Херсон віджив за ці декілька днів.

Українська делегація прямує до Олешок – дивіться відео:

Меланія Трамп заявила, що журналісти Newsmax, протрампівського американського каналу, теж виїхали в Олешки. Це, очевидно, використовується Трампом і його дружиною для позитивного піару. Але в цьому випадку успіх не надуманий: в Олешках дійсно вдалося врятувати якусь кількість людей від того жаху, який панував роками в цьому окупованому місті.

Тих мешканців Олешок, які побажають повернутися на територію України, транспортуватимуть наступним маршрутом: спочатку їх відвезуть на південь Росії, в Ростов і Анапу, звідти перекинуть літаками в Білорусь, у Гомель, а потім автобусами до кордону з Україною, де вони, ймовірно, опиняться на території Чернігівської області.

Сподіваємося, що людей вийде врятувати. Наразі операція йде без зривів і без якихось провокацій. Втім, треба розуміти, що ми маємо справу з росіянами.

Огляд подій війни за 29 жовтня – дивіться відео: