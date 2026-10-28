"Фламінго" летять до Росії, Україна стабілізувала фронт, окупанти втрачають потяги: огляд подій війни за 28 жовтня

Аналіз подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 28 жовтня від оглядача 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Основними темами випуску стали удар ракетами "Фламінго" по металургійному комбінату в Липецьку, атака на завод "Азот" у Тульській області, дефіцит ракет Patriot в Україні, успіхи "Азову" проти російської залізничної логістики, стабілізація фронту та режим тиші в Олешках і Херсоні, який росіяни наразі не наважились порушити.

Текстова версія огляду подій станом на 28.10.2026 – на 24 Каналі.

Далекобійні удари України по російських об'єктах

За добу два заводи в Росії опинилися у вогні. Яскраво горіло в Липецьку. Це Новолипецький металургійний комбінат. Там були завдані удари ще вчора ввечері.

Схоже, по стратегічному об'єкту ворога відпрацювали ракети "Фламінго". Є багато ознак того, що цього разу були застосовані саме українські ракети. Чекаємо на підтвердження від компанії Fire Point.

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Росіяни намагалися збивати, але атака, ймовірно, була комбінованою: і дронові нальоти, і ракетні удари. Системи ППО працювали на повну, але перехопити все не змогли. Зрештою, комбінат загорівся і запалав дуже активно.

Під ранок відбувся ще один удар по Росії — по хімічному заводу "Азот" у Новомосковську Тульської області. Там виготовляють аміачну селітру для вибухівки.

"Фламінго" в осінньому Липецьку / фото – соцмережі

У результаті атаки горить установка з виробництва аміаку. Деякі дрони або їхні уламки влучили й по житлових будинках Новомосковська. Українські дрони можуть збиватися з курсу, якщо на них діють засоби РЕБ або намагаються їх збити, але головне — сам хімічний завод був уражений і він горить.

Станом на ранок там дуже добре горіло. Чорний дим накрив усе місто, і росіянам довелося викликати служби та комісії для заміру забруднення атмосфери.

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Російські атаки по Україні та проблема ракет Patriot

Росіяни ж продовжують дронові удари по Україні. Сьогодні вони запустили майже 90 безпілотників. Значна частина з них — реактивні дрони.

Атакували і Київщину, і інші міста. У Харкові була велика пожежа. Через російські удари по місту Основ'янський район опинився під ударами, п’ятеро людей поранені, серед них дитина чотирьох років.

Ще одна балістична ракета з Таганрога летіла в напрямку України. Масованої балістичної атаки не було, але один "Іскандер" або С-400 росіяни таки запустили.

Президент Зеленський розповів про критичну нестачу ракет до систем Patriot. З боку американських партнерів є суттєві затримки в постачанні таких ракет. У розмові з журналістами він заявив, що Україна отримує в середньому 12 ракет на місяць. Увесь 2026 рік, за його словами, Україна отримуватиме від США по 12 ракет до Patriot щомісяця.

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Зеленський прямо сказав, що ракет дуже сильно бракує. Якщо Україні доводиться збивати близько 150 російських балістичних ракет, то 12 ракет на місяць — це мізер. Проблема ще й у тому, що деякі ракети, за які вже заплатила Європа в межах програми, американці затримують і не передають Україні.

Прогнози

Операція на Куп'янському напрямку і удари по тилу РФ

Вчора Зеленський також коментував операції українських військових на фронті, зокрема операцію "Хартії" під назвою "Велес", де по газових трубах під землею українські війська пройшли 15 кілометрів на Куп'янському напрямку, взяли десятки російських полонених і близько сотні ліквідували. Президент відзначив, що цього року позиції українських військ на фронті залишаються найсильнішими за довгий час цієї війни.

Президент Зеленський про операцію "Велес" – дивіться відео:

Українські удари по російському тилу теж тривають. Генштаб повідомив про ураження російського складу боєприпасів поблизу села Дякове на Луганщині. Є відео від місцевих мешканців, які бачили пожежі, і є супутникові дані, що вказують на місця загорянь поблизу Дякового. Йдеться і про залізницю, по якій було завдано ударів, і безпосередньо про склади боєприпасів.

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Удари по Луганщині, по таких складах, чітко пов’язані з українськими оборонними та контрнаступальними операціями в районі Лимана і Слов’янська, адже через Луганську область росіяни підтягують боєприпаси, техніку та особовий склад на ці напрямки. Україна постійно завдає таких ударів по оперативному тилу Росії.

"Азов" б'є по російській залізничній логістиці

Корпус "Азов" теж працює дуже активно в цьому напрямку, сфокусувавшись останнім часом на ударах по залізниці на тимчасово окупованих територіях.

З’явилися кадри, де видно значну кількість уражених поїздів супротивника. Противник щосили намагається створити картину успішного захоплення населених пунктів, але не здатен захистити ключові залізничні станції, якими проходить ланцюжок постачання пального в бік фронту.

"Азов" працює по залізниці – дивіться відео:

Ні мобільні вогневі групи, ні засоби РЕБ не здатні убезпечити логістичні шляхи окупаційного угруповання. На графіках було видно, про які саме логістичні шляхи йдеться.

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Завдяки донатам українських громадян і роботі фонду "Повернись живим", який передав 440 Starlink Mini, в результаті вогневого впливу з боку 1-го корпусу НГУ "Азов" було уражено понад 100 потягів, які здійснювали логістичні перевезення в інтересах противника.

Виведено з ладу локомотиви, цистерни з пальним та інше майно. Це дозволяє зірвати забезпечення противника на передовій і знищити його наступальний потенціал. Це системна робота.

Сумщина: російські фейки про Барилівку

Активні бойові дії тривають на північному краї за кількадесят кілометрів від Сум: це Нова Січ, Хотінь, Писарівка, район біля Юнаківки, де росіяни намагаються просунутися, але не можуть рухатися далі на південь до міста Суми.

Тому вони вигадують собі просування на різних ділянках. Зокрема, звернули увагу на район біля Миропілля — це долина річки Псел, трохи східніше від Сум.

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Ще навесні росіяни формували тут зони інфільтрації на кордоні: заходили в прикордонні села й намагалися закріпитися. Подекуди їм це вдавалося, але глибини така зона не набула.

Те, чого немає насправді, можна просто придумати — саме цим, схоже, керуються російські командири на місцях. І от у долині Псла вони вигадали собі уявне просування.

Спростування фейку росіян про захоплення Барилівки:

Росіяни присутні лише біля кордону, але в своїх пропагандистських засобах уже заявляють, що дійшли аж до села Барилівка. Це виглядає дивним, бо для цього треба було б форсувати річку Псел, а це немала річка.

Очевидно, що всі заяви росіян про контроль над Барилівкою — чиста вигадка і фейк. Про це пишуть і українські військові. 8-й корпус ДШВ заявив, що росіян у Барилівці немає, село залишається під контролем Сил оборони України.

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Ба більше, біля села не було навіть спроб штурмових дій. Тобто рішучі "наступальні дії" 41-го мотострілецького полку росіян відбулися лише в соцмережах.

Пояснення такої активності ворога просте: до кінця місяця лишилося кілька днів, і треба звітувати про жовтневі "взяття" українських населених пунктів.

Карта фронту: що показує аналітик Клеман Молен

Про реальну обстановку на фронті пише французький осінтер Клеман Молен. Він опублікував порівняльну карту розвитку російських наступальних дій за останні три роки.

Вона підтверджує тезу Зеленського про те, що позиції українських військ зараз, мабуть, найсильніші за останні роки.

На мапі видно, що у 2024 році, після битви за Авдіївку, росіяни спробували розвинути успіх і на деяких ділянках просунулися. У 2025 році просування було, але вже менше, а в 2026-му — це зовсім невеликі осередки російського руху вперед, переважно в районі Костянтинівки у напрямку Слов'янська і Краматорська.

Велике дослідження Клемана Молена:

І там росіяни вже втрачають позиції. Так само був напрямок Добропілля від Покровська, а на півдні — від Гуляйполя в західному напрямку до Оріхова — де ворог трохи просунувся.

Аналітик пише, що останні три роки російський наступ триває, але значно повільніше, ніж раніше. Росія не змогла зберегти темпи просування 2024–2025 років і зазнала двох контрнаступів ЗСУ в районах Комара і Лимана.

Території під російським контролем поступово зменшуються. Спочатку російський наступ на Донбасі був зосереджений на південному і західному напрямках, згодом змістився на північ. Тепер головна битва точиться поблизу Добропілля.

Російське просування сповільнене і вздовж траси "Донецьк — Запоріжжя". Там зараз, навпаки, тривають українські контрнаступальні дії.

Причини невдач українських військ у 2024 – 2025 роках, за словами Моліна, були пов'язані з поганою координацією підрозділів, відсутністю укріплень та чисельністю російських військ. Більшість цих проблем уже вдалося розв'язати.

Сценарій війни на виснаження, за яким російські територіальні здобутки мали постійно зростати аж до краху української оборони, не справдився. Навпаки, Росія просувається все важче і повільніше, а втрати її зростають.

Добропільський напрямок і тиск на російські війська

Тут карета росіян поступово починає перетворюватися на гарбуз. Противник має все менше можливостей продовжувати наступальні дії. Успіхи майже відсутні, а втрати дедалі більше зростають. Схоже, наступ на Добропілля і околиці Дружківки захлинаються. Остаточно вони завмруть до початку зими, з періодичними конвульсійними спробами механізованих штурмів і використанням мотоквадроциклів, коли ґрунти підмерзнуть.

Зараз іде фактичне "викурювання" росіян із тих щілин, куди вони встигли заповзти. Росіяни присутні в південних районах Добропілля і пробують просуватися невеликими групами далі містом. Зараз настає важлива фаза стримування ворога, а боротьба за саме місто триває.

На Олександрівському напрямку, південніше, ближче до траси Запоріжжя — Донецьк, українські війська мають певні успіхи.

Скріншот карти DeepState

Насправді мапа DeepState далеко не відображає того, що відбувається на цьому напрямку. Бо українські війська присутні в районі сіл Комар і Федорівка. Закордонні оглядачі стверджують, що українські війська вже помічені південніше Федорівки й рухаються долиною річки Мокрі Яли далі на південь, нав’язуючи бої за Веселе, Дніпроенергію та сусідні села.

Тож ворог пропустив цей удар, і під тиском українських військ йому доводиться відступати на південь долиною цієї річки.

Також на межі Дніпропетровської та Донецької областей, у районі Дачного, на Новопавлівському напрямку, українські війська весь цей час продовжували натиск.

Загальний задум зрозумілий: відтіснити росіян від Новопавлівки на південь, тиснути вздовж Мокрих Ялів і ставити під загрозу фланг ворожого угруповання, яке намагається наступати на північ — на Добропілля.

Росіяни також пробували рухатися трасою на Павлоград, але зараз відчувають натиск українських військ із флангу, і це вносить корективи в їхні задуми.

Південний фронт: Оріхів, Гуляйполе і стабілізація обстановки

На південному фронті українській армії у 2026 році вдалося стабілізувати обстановку і повернути більше територій, ніж було втрачено.

Росіяни продовжували свій наступ із Гуляйполя в напрямку Оріхова — це фланговий удар, який мав на меті відрізати Оріхів. Але якихось значних успіхів ворог не здобув.

Пост Клемана Молена з аналізом подій на Півдні:

Російська армія на фронті шириною 30 кілометрів намагалася наступати, але темпи просування виявилися обмеженими. Росія зосередила там основну масу своїх сил — 35-ту, 36-ту, 68-й армійський корпус, але до Оріхова прорватися не змогла.

Зараз вони намагаються атакувати Оріхів у лоб через Малу Токмачку і зі Щербаків з іншого флангу. І там теж дуже обмежені успіхи: росіяни то наступають, їх вибивають, то вони повертаються назад.

Українські сили змогли зупинити російський наступ на південь від Запоріжжя і в деяких населених пунктах навіть відкинули ворога. Контратакувальні дії дозволили закріпити позиції в районі траси Запоріжжя — Донецьк.

Ці зусилля поклали край загрозі російського наступу в напрямку Покровська, Новомиколаївки, а також у напрямку Павлограда і Дніпра.

Олешки і Херсон: режим тиші та гуманітарна операція

В Олешках триває гуманітарна операція. Росіяни не змогли відмовити Меланії Трамп і погодились провести евакуацію.

Йдеться про цивільне населення, яке було блоковане бойовими діями, мінуваннями, обстрілами всі ці роки і доведене до критичного, абсолютно катастрофічного стану.

В Олешках нарешті запанував режим тиші. Сторонам вдалося домовитися за посередництва американської сторони.

Учора перша леді США написала, що режим припинення вогню між Україною і Росією почався о 3-й годині ранку за київським часом, і триває вже впродовж доби. Зривів наразі не зафіксовано.

Терміни проведення гуманітарної операції було прискорено на два дні, щоб захистити цивільне населення і полегшити доставку критично важливої гуманітарної допомоги.

Це дуже добрий знак. Важливо розмінувати дороги й підходи до Олешок, аби люди могли безпечно вийти з цього населеного пункту, який уже практично знищений війною і непридатний до життя.

Херсон отримав кілька днів передишки завдяки Меланії Трамп / фото – Дмитра Лубінця

Режим тиші відчуває і сусідній Херсон. За минулу добу херсонці могли спокійно вийти на вулицю і вперше за довгий час відчути себе у рідному місті без постійного страху. Раніше росіяни влаштовували там сафарі на людей: полювали FPV-дронами, скидали боєприпаси людям на голови, вбивали цивільних. Тепер на вулицях можна побачити і старших людей, і молодих, і дітей на самокатах.

Ситуація в місті все одно напружена, але порівняно з тим, що було, вона змінилася на краще: росіяни на якийсь час припинили бити по Херсону, кидати КАБи, обстрілювати з артилерії та полювати безпілотниками на людей.

Херсонці змогли перевести подих. Це важливий результат домовленостей, досягнутих за посередництва Меланії Трамп і американської сторони.

Аналіз подій російсько-української війни на фронті та в тилу за 28 жовтня – дивіться відео: