Оголені активістки Femen кинулися до кортежу Трампа у Парижі: фото та відео

Три активістки Femenпрорвались до кортежу президента США Дональда Трампа. Американський лідер прямував на церемонію відзначення 100-річчя перемир’я перед завершенням Першої світової війни.

Про це повідомляє Le Figaro з посилання на агентство AFP.

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Видання зазначає, що одна із активісток прорвалась через жандармів, які охороняли дорогу. Підбігаючи до кортежу, вона кричала "Фейкові миротворці". Окрім того, у неї на грудях були написи, серед яких – "лицемірство". Місцеві правоохоронці затримали активісту.



У Парижі активістки Femen прорвались до кортежу Трампа/ Фото з соцмереж



Активісток відразу затримали/ Джерело: AFP

Окрім того, в іншому місці кордон правоохоронців прорвали ще дві активістки Femen, однак їх поліції вдалось затримати майже миттєво.

У виданні наголошують, що ці події викликаютьзапитання щодо ефективності заходів безпеки під час церемонії за участі 70 світових лідерів у Парижі.