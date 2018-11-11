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      Оголені активістки Femen кинулися до кортежу Трампа у Парижі: фото та відео

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      Активістки Femen прорвались до кортежу Трампа у Парижі
      Активістки Femen прорвались до кортежу Трампа у Парижі / US News & World Report

      Три активістки Femenпрорвались до кортежу президента США Дональда Трампа. Американський лідер прямував на церемонію відзначення 100-річчя перемир’я перед завершенням Першої світової війни.

      Про це повідомляє Le Figaro з посилання на агентство AFP.

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      Видання зазначає, що одна із активісток прорвалась через жандармів, які охороняли дорогу. Підбігаючи до кортежу, вона кричала "Фейкові миротворці". Окрім того, у неї на грудях були написи, серед яких – "лицемірство". Місцеві правоохоронці затримали активісту. 

      Париж Фемен Трамп
      У Парижі активістки Femen прорвались до кортежу Трампа/ Фото з соцмереж

      Трамп Париж Femen
      Активісток відразу затримали/ Джерело: AFP

      Окрім того, в іншому місці кордон правоохоронців прорвали ще дві активістки Femen, однак їх поліції вдалось затримати майже миттєво.

      У виданні наголошують, що ці події викликаютьзапитання щодо ефективності заходів безпеки під час церемонії за участі 70 світових лідерів у Парижі.

       

      Теги: Новини Франції Дональд Трамп FEMEN
      Джерело: 24 Канал
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