Погрожували перехожим: на Київщині дівчата смажили сосиски на "вічному вогні" – фото

Напередодні двоє дівчат вирішили приготувати їжу на "вічному вогні" в парку Слави, що у Білій Церкві на Київщині.

Інцидент трапився 11 травня, про нього у соцмережах повідомила місцева мешканка Євгенія Василенко.

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На фотографіях, які опублікувала жінка, видно, як двоє молодих дівчат смажать сосиски на "вічному вогні".



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Василенко наголосила, що порушниці перебували у стані алкогольного сп'яніння та навіть погрожували, коли вона зробила їм зауваження. Жінка також обурена байдужістю, яку проявили інші очевидці події.



Допис місцевої мешканки у фейсбуці / Скриншот

У коментарях до допису користувачі закликали знайти та оштрафувати хуліганок. Проте наголосили, що такі випадки, на жаль, не поодинокі.

Наразі поліція намагається встановити особи дівча. Правоохоронці закликали повідомляти про деталі у цій справі, зателефонувавши 102 – на умовах анонімності.