Погрожували перехожим: на Київщині дівчата смажили сосиски на "вічному вогні" – фото
Напередодні двоє дівчат вирішили приготувати їжу на "вічному вогні" в парку Слави, що у Білій Церкві на Київщині.
Інцидент трапився 11 травня, про нього у соцмережах повідомила місцева мешканка Євгенія Василенко.
До теми Карантин в Україні послабили: найкращі меми
На фотографіях, які опублікувала жінка, видно, як двоє молодих дівчат смажать сосиски на "вічному вогні".
Київ Оперативний | Kyiv Operative
Василенко наголосила, що порушниці перебували у стані алкогольного сп'яніння та навіть погрожували, коли вона зробила їм зауваження. Жінка також обурена байдужістю, яку проявили інші очевидці події.
Допис місцевої мешканки у фейсбуці / Скриншот
У коментарях до допису користувачі закликали знайти та оштрафувати хуліганок. Проте наголосили, що такі випадки, на жаль, не поодинокі.
Наразі поліція намагається встановити особи дівча. Правоохоронці закликали повідомляти про деталі у цій справі, зателефонувавши 102 – на умовах анонімності.