Охлобистін – нев'їзний до Латвії
Нев'їзний до Латвії. Рига заборонила російському актору Іванові Охлобистіну в'їзд до країни.
Оголосити росіянина персоною нон-грата особисто вирішив глава МЗС Едгар Ринкевич. Дипломат пояснив це тим, що виступи Охлобистіна розпалюють етнічну ворожнечу.
Зазначимо, російський актор-священик неодноразово принижував українців – бажав смерті та закликав ввести російські війська в Україну.
Джерело: Телеканал новин "24"
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