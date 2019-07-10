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      Охоронець нічного клубу одним ударом убив відвідувача в Одесі: відео 18+

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      В Одесі охоронець нічного клубу вбив відвідувача
      В Одесі охоронець нічного клубу вбив відвідувача / Фото з відкритих джерел

      В Одесі охорона нічного клубу "Гранат", що розташовується у середмісті на вулиці Єкатеринінській, вбила одного зі своїх відвідувачів. Той, зокрема, отримав удар по голові та знепритомнів, відтак його було госпіталізовано. Проте у лікарні медики не зуміли врятувати йому життя.

      За інформацією управління Нацполіції в області інцидент трапився уночі проти 9 липня. За словами правоохоронців, трагедії передувало те, що молодий одесит спробував зупинити суперечку між своїм приятелем та охоронцями нічного клубу. Однак, один із охоронців завдав йому удар в область голови, від якого той упав на тротуар. У підсумку потерпілого було негайно госпіталізовано до реанімаційного відділення, але там медики не змогли врятувати йому життя.

      Ще одна гучна подія: На Одещині знайшли повішеним екс-голову райадміністрації Зінченка

      У завданні смертельних ушкоджень поліція підозрює 24-річного чоловіка. Його вже затримали, і він наразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

      За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі тривають слідчі дії, у межах яких встановлюють усі обставини трагедії.

      Як описує подію місцеве видання "Думская", двоє чоловіків намагалися зайти до нічного клубу, але охорона відмовилася їх пропускати, аргументуючи це тим, що гості були нетверезими. Зрештою ті почали обурюватися, але охорона клубу (працівники агентства "Самсон" – 24 канал) вирішила застосувати силу. Як переконує ресурс, до цього чоловіки взагалі не розпускали рук і лише обурювалися.

      Усі події чітко видно на відеозапису інциденту, яким володіє слідство. На кадрах можна побачити, що охоронець вдарив одного з гостей ззаду, а його друг спробував заспокоїти нападників, однак сам отримав удар ліктем в обличчя. Опісля охорона чоловіка облила водою, але той так і не прийшов до тями.

      За інформацією видання, загиблого звати Артем Б. і він народився у 1982 році, а його імовірний вбивця – Володимир Б., народився у 1995 році.

      Також "Думская" додає, що незабаром цю справу мають перекваліфікувати на "Умисне тілесне ушкодження, що призвело до смерті".

      В Одесі охоронець нічного клубу ударом убив відвідувача: дивіться відео 

       

      які ще резонасні вбивства траплялися останнім часом в україні:
      blog_ava
      На Одещині знайшли повішеним екс-голову райадміністрації Зінченка
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      Теги: Новини України Новини криміналу і ДТП Жертви Поліція Новини Одеси Кримінальні новини Кримінал
      Джерело: 24 канал
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