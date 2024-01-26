У січні разом з Uklon компанія запустила інклюзивний клас авто у Львові, а вже в лютому стартує третій спільний проєкт з "Повернись живим", спрямований на підсилення ДШВ.

Читайте також У Львові OKKO та Uklon запустили клас авто для людей, що користуються кріслом колісним

Самостійно та у партнерстві з фондом наша компанія реалізувала низку проєктів по допомозі війську – зброєю, розвідкомплексами, автівками, реанімобілями, пальним. Підходимо до цього питання комплексно та системно, бо точкова історія не розв'яже питання. Ми розуміємо, від кого залежить доля нашої країни і, як свідома компанія з чіткою громадянською позицією, з перших днів війни підключилися до допомоги і продовжуємо це робити сьогодні,

– зазначив СЕО ОККО Василь Даниляк.

Так, ЗСУ вже було передано 25 розвідувальних комплексів "ШАРК", кошти на придбання яких були акумульовані в рамках спільної ініціативи з фондом "Повернись живим" – "ОКО ЗА ОКО".

Згодом компанія та фонд поставили перед собою задачу забезпечити всі бригади ТрО мінометами, гранатометами та кулеметами. У рамках "ОКО за ОКО: Озброїмо ТрО до зубів" закумульовано 400 мільйонів гривень на піхотне озброєння. Вся партія – 200 кулеметів – вже працює на передовій, міномети та гранатомети передаються партіями у міру виготовлення.



У рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" військові ЗСУ отримали 25 розвідкомплексів "ШАРК" / Фото ОККО

Нагадаємо, в рамках всіх ініціатив мережа відраховувала кошти з кожного літра брендового пального Pulls. Власне, така сама механіка передбачена і в новій кампанії, яка стартує у лютому.

Також мережа ОККО допомогла закрити збір на розвідувально-ударні комплекси з мінометами "Довгі руки ТрО", перерахувавши 48 мільйонів гривень на ініціативу "Повернись живим"; зробила внесок в 95 тисяч доларів на придбання гелікоптерів медичної евакуації MEDEVAC, один з яких вже рятує життя бійців.

З березня 2022 року і досі на прифронтових АЗК діє програма "Зігріваємо захисників". Тут пригощають військових кавою, чаєм, хот-догами. За цей час компанія вже зробила 4,3 мільйона чашок кави та 2,5 мільйона хот-догів.

Окрім допомоги ЗСУ, ОККО долучилася до відбудови соціально важливих об'єктів після деокупації Київщини, Чернігівщини, надала пальне ДСНС для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, півтора року надавала безкоштовно пальне волонтерам під евакуацію та перевезення гуманітарних вантажів.