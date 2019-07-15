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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Округ 107 може стати "гарячою точкою" в день виборів

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      Округ 107 може стати "гарячою точкою" в день виборів

      У мажоритарному окрузі № 107 з центром у Лисичанську в рамках позачергових парламентських виборів загострюється ситуація.

      Проти лідера виборчих перегонів, народного депутата Сергія Рибалки конкуренти використовують весь арсенал сірих і чорних виборчих технологій. Про це заявив народний депутат України Ігор Попов, пишуть "Українські новини".

      За його словами, ймовірно, що корупційні клани готують серйозні провокації як напередодні, так і в день виборів, а також дуже вірогідні спроби фальсифікацій. У Лисичанськ автобусами та потягами звозять кримінальні елементи з сусідніх регіонів, в першу чергу – з Донецької області. Ці дані підтверджують співробітники поліції.

      "Місцеві та київські групи впливу звикли грабувати регіон, і не хочуть допустити в Лисичанськ і околиці вітер змін. Саме тому вони бояться перемоги молодого, активного і працюючого для людей Сергія Рибалки", – заявив Попов.

      За словами народного депутата, щоб заплутати виборців, опоненти зареєстрували трьох фальшивих кандидатів-клонів з прізвищем Рибалка, одного кандидата з прізвищем Зеленський і ще кількох технічних кандидатів для махінацій в комісіях.

      Крім цього в окрузі системно роздається цукор під час агітації за одного з кандидатів.

      "Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що тут же половину цього цукру виборці міняють на самогон. Фактично кандидат споює виборців", – говорить Попов.

      Крім цього, найняті тітушки намагаються роздавати фальшиві газети і листівки з наклепами на кандидата Рибалку. Фальшиві газети роздають від імені партії "Європейська солідарність". Ігор Попов повідомив, що за фактами реєстрації кандидатів-клонів і за фактом поширення фальшивих газет і листівок поліція вже відкрила кримінальні виробництва.

      Найнебезпечніше, на думку народного депутата, те, що в Лисичанськ завозять все більше кримінальних і асоціальних елементів з інших міст і областей, переважно – з Донецької. Бандити намагаються залякувати агітаторів і волонтерів команди Рибалки, а також учасників масових заходів, повідомив Попов. На його думку, "тітушки" можуть бути використані для зриву голосування на низці дільниць.

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      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Лисичанськ
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