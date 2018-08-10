Оксана Марченко погодилася на участь у "Танцях з зірками": відео

Телеведуча Оксана Марченко візьме участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками", попри величезний резонанс та засудження.

Так, 45-річна дружина Віктора Медведчука підтвердила свою участь у короткому відео в Instagram. За словами Марченко, вона зробить це "заради всіх жінок, яким страшно починати щось нове".

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Ведуча також пообіцяла, що буде дивувати глядачів проекту. Марченко передала естафету співаку Павлові Зіброву.

Нагадаємо, участь дружини кума російського президента Володимира Путіна у шоу "Танці з зірками" на "1+1" викликала шалене обурення. Журналісти ТСН написали відкритого листа, де публічно висловили незгоду з рішенням керівництва щодо участі Марченко.