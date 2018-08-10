16:35
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вибори... і Путін на пєрєдєржкє. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, 9 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, 9 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оксана Марченко погодилася на участь у "Танцях з зірками": відео

796 Читать новость на русском
Оксана Марченко візьме участь у "Танцях з зірками"
Оксана Марченко візьме участь у "Танцях з зірками" / Фото з Іnstagram

Телеведуча Оксана Марченко візьме участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками", попри величезний резонанс та засудження.

Так, 45-річна дружина Віктора Медведчука підтвердила свою участь у короткому відео в Instagram. За словами Марченко, вона зробить це "заради всіх жінок, яким страшно починати щось нове".

Читайте також: Що відомо про Оксану Марченко і чому довкола неї виник скандал

 

Друзі, незважаючи ні на що, я вирішила взяти участь в новому сезоні @tanci1plus1 на @1plus1_ua А тому, безперечно, я приймаю виклик #танціззіркамиchallenge від @lesia_nikituk  У свою чергу, передаю танцювальну естафету екстравагантному артисту, співаку @pavlo_zibrov  Ну, що, Пашо, а ти готовий танцювати??!) . . . #oksanamarchenko #оксанамарченко #танці #танціззірками #танци #будутанцевать #ОксанаТанцуй #ОксанаТанцюй

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Ведуча також пообіцяла, що буде дивувати глядачів проекту. Марченко передала естафету співаку Павлові Зіброву.

Нагадаємо, участь дружини кума російського президента Володимира Путіна у шоу "Танці з зірками" на "1+1" викликала шалене обурення. Журналісти ТСН написали відкритого листа, де публічно висловили незгоду з рішенням керівництва щодо участі Марченко.

Теги: LifeStyle Новини України Скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Кобзон, якому заборонений в’їзд в Україну, дав концерт у Донецьку
 27 жовтня 2014 , 18:52 3
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Терористи ІДІЛ вбили 14 фанатів "Реала"
 13 травня 2016 , 22:43
На зірку Динамо з'явився неочікуваний претендент у Європі
 21 червня 2017 , 12:58
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук