Оксана Марченко показала, як готується до "Танців з зірками": фото, відео

Незважаючи на критику, телеведуча Оксана Марченко погодилася брати участь у шоу "Танці з зірками" на телеканалі 1+1 і активно готується до перших прямих ефірів.

Так, Оксана виклала в Instagram кілька фото, на яких показала відпрацювання па. А також вона опублікувала відео, на якому продемонструвала фізичну підготовку.

Читайте також: Що відомо про Оксану Марченко і чому довкола неї виник скандал

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 14 Сер 2018 р. о 1:14 PDT

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 15 Сер 2018 р. о 3:23 PDT

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 11 Сер 2018 р. о 12:13 PDT

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 11 Сер 2018 р. о 8:02 PDT

Як відомо, участь Марченко у танцювальному проекті викликала чимале обурення серед українців, зокрема, за те, що її пов'язують близькі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 12 Сер 2018 р. о 1:20 PDT

А колектив ТСН навіть написав заяву, де публічно висловили незгоду з рішенням керівництва щодо участі телеведучої у "Танцях з зірками".