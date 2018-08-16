Оксана Марченко показала, як готується до "Танців з зірками": фото, відео
Незважаючи на критику, телеведуча Оксана Марченко погодилася брати участь у шоу "Танці з зірками" на телеканалі 1+1 і активно готується до перших прямих ефірів.
Так, Оксана виклала в Instagram кілька фото, на яких показала відпрацювання па. А також вона опублікувала відео, на якому продемонструвала фізичну підготовку.
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Як відомо, участь Марченко у танцювальному проекті викликала чимале обурення серед українців, зокрема, за те, що її пов'язують близькі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним.
А колектив ТСН навіть написав заяву, де публічно висловили незгоду з рішенням керівництва щодо участі телеведучої у "Танцях з зірками".
Джерело: 24 Канал
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