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      Окуляри Drunk Busters, які імітують алкосп'яніння, випробували ще в одному місті України

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      Спеціальні окуляри, які імітують стан алкогольного сп’яніння, представили у Житомирі. Таку новинку презентувала місцева патрульна поліція для профілактики кермування напідпитку.

      Водіям та учням місцевих автошкіл запропонували одягнути такі окуляри та пройти один простий тест. Аби учасники акції на собі відчули, як це – керувати машиною після вживання алкоголю. 

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      На перший погляд, вони схожі на лижні окуляри. Насправді ж, таке диво техніки спотворює реальність – у них сприймаєш світ так, ніби маєш у крові 2-3 проміле алкоголю.

      окуляри алкогольне спяніння імітація
      Окуляри з імітацією алкосп'яніння

      Юрій Козел, водій із 15-річним стажем, розповідає: за кермом ніколи не вживав, після кількох хвилин в таких окулярах дійсно побачив, як змінюється сприйняття реальності після чарки.

      Лінія геть не пряма виявилась, вона візуально пряма, але вестибулярний апарат, скажімо так, не справляється,
      – розповів враження водій Юрій.

      Випробували на собі диво-винахід і учні житомирських автошкіл. Для майбутніх водіїв задля експерименту на підлозі створили маршрут. Завдання просте – пройти по накреслених лініях. Втім, в окулярах виконати його не вдалось нікому.

      "Так, звісно, я розумів, що треба йти по прямій лінії, але хоч і бачив її – відчував, що прямо не йду", – прокоментував випробування учень автошколи Михайло Дикий.

      алкоокуляри імітація поліція
      Випробування в алкоокулярах

      Алкоокуляри житомирським патрульним привезли з Києва, поки лише у одному екземплярі. У світі ж таким винаходом користуються вже в шістдесяти країнах.

      Цей досвід до нас прийшов з Америки. Відповідно, ці окуляри називаються Drunk Busters of Ameriсa. Вони імітують приблизно стан сп’яніння, який відчуває людина? випивши 300 грам горілки,
      – зазначив речник патрульної поліції Житомирщини  Ігор Іванюк.

      Вже незабаром ці окуляри зможуть випробувати всі водії та велосипедисти області.

      Нагадаємо, в Україні ввели нові штрафи за водіння в нетверезому стані. Верховна Рада новим законом посилила відповідальність за керування транспортом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.Тепер штраф за керування транспортом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння складатиме від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Крім того, у порушника забиратимуть права на строк до трьох років.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Дороги Алкоголь Поліція Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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