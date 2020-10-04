Окупанти 3 рази відкривали вогонь: де гатили
За неділю, 4 жовтня, збройні формування російських бойовиків тричі порушили режим тиші. На щастя, українські захисники не постраждали.
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Про це повідомили у вечірньому зведенні пресцентру ООС.
Вчора Проросійські бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі: де було неспокійно
Де було неспокійно?
- Російські окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю біля Авдіївки.
- Неподалік Водяного використовували автоматичний станковий гранатомет.
- У районі Шумів збройні формування Російської Федерації гатили з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. Українські бійці вогонь у відповідь на провокативні постріли противника не відкривали.
Яка ситуація була минулої доби?
Вчора, 3 жовтня, окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. На вогневі провокації ворога наші захисники зброю у відповідь не застосовували.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу