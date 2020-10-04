Проросійські бойовики 5 разів порушили режим тиші на Донбасі: де було неспокійно
За минулу добу ворог на Донбасі 5 разів порушив режим припинення вогню. Окупанти застосовували проти українських захисників стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.
Як минула доба на Донбасі
У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою. Про це повідомили у штабі ООС.
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Де було неспокійно
- Стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ.
- Гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої.
- На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар'їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета.
Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. На вогневі провокації ворога наші захисники зброю у відповідь не застосовували.
Яка ситуація станом на ранок 4 жовтня
Від початку поточної доби у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Об'єднані сили дотримуються умов режиму припинення вогню в повному обсязі та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
Перемир'я на Донбасі: головне
- Від 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- Однак окупанти продовжують свої збройні провокації ледь не щодня. Постріли, у переважній більшості, неприцільні. Тож, українські захисники не відкривають вогонь у відповідь.
- Перший зрив домовленостей відбувся 6 вересня. Тоді внаслідок обстрілів позицій ЗСУ загинув український військовий.