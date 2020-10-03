Снайпери ЗСУ забезпечені усім необхідним і не потребують додаткової матеріальної допомоги від українців. Заклики у ЗМІ зібрати гроші для воїнів не мають нічого спільного з реальністю і реагувати на них не потрібно.

Українські снайпери не потребують теплого одягу та взуття. Про це заявила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

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Окрім того, командування військ ЗСУ постійно працює, аби удосконалити не лише систему підготовки снайперів, але й їхнє екіпірування відповідно до стандартів НАТО та досвіду АТО/ООС.

Реальний стан забезпечення снайперських підрозділів перебуває на належному рівні і не потребує додаткової допомоги,

– мовиться у повідомленні.

У Міноборони вже підписали спеціальний наказ, відповідно до якого службовий одяг, предмети екіпірування, зброя та спорядження українських снайперів будуть однаковими для всіх та відповідатимуть стандартам НАТО.

Закуплятимуть відповідні речі у 2020 – 2021 роках. Їх отримає кожен український снайпер, який пройде відповідну фахову підготовку у школі снайперів сухопутних Військ ЗСУ України, та отримає сертифікат снайпера.

Зверніть увагу! Раніше у низці ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що українські військові не мають елементарних теплих речей. Усіх небайдужих просили долучитися до збору грошей.