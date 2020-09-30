Навчання "Об'єднані зусилля-2020" стали сигналом від НАТО про військову і політичну підтримку України. Організація продемонструвала всьому світу, що за українським військом стоїть потужна сила Альянсу.

Стратегічні партнери оцінили підготовку українських військових на міжнародмхі навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" позитивно й дуже оптимістично. Про це розповів заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос, повідомяють "Факти".

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Представники НАТО кажуть, що з їхньої точки зору зроблено великий практичний крок для подальшої взаємодії. Ми ж вважаємо, що отримали величезну підтримку як на військовому, так і на політичному рівні. І головне – сигнал про те, що не залишимося один на один із ворогом,

– додав Кривонос.

Про реакцію Кремля на політ американських конвертопланів над Києвом

Генерал-майор також прокоментував проліт американських конвертопланів над Києвом та реакцію Кремля. За словами Кривоноса, у російських ЗМі поширилися заголовки на кшталт "Навіщо ви злите росіян?". Кривонос зауважив, що "ми нікого не злимо, а просто чітко показуємо, що у нас є надійні та сильні партнери, які нам завжди допоможуть".

"Чому росіяни так психують? Тому що бойовий радіус цього літака – 700 кілометрів, практична дальність польоту без дозаправки – 2 200 кілометрів. Це реально серйозно напружує наших агресивних сусідів", – підкреслив Кривонос.

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