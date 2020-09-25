В усіх областях України проходять масштабні військові навчання спільно з військовими країн-членів НАТО. Приліт конвертопланів став для Росії несподіванкою.

Спільні навчання України та країн-членів НАТО – підтвердження того, що українська держава матиме підтримку у боротьбі з агресивним ворогом. Таку думку висловив генерал Сергій Кривонос в інтерв'ю для "ТСН.Тиждень".

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Військові навчання "Об'єднані зусилля 2020" не здивували росіян, однак приліт конвертопланів CV-22 став для них неочікуваним. ​​Такий літак може долати відстань понад 2 тисячі кілометрів.

Приліт авіаційної компоненти був для Росії неприємною несподіванкою,

– зазначив Кривонос. У Росії усвідомлюють для чого в Україні конвертоплани й що за необхідності їх можуть використати як відповідь на російські агресивні зазіхання. Генерал заявив, що питання про постійне перебування військових представників країн НАТО на території України він порушував ще минулого року. На його думку, такий крок міг би пришвидшити рух української держави до стандартів Альянсу, значно посилити наші позиції та захистити від загарбування українських територій.

"Попередні перельоти стратегічних американських бомбардувальників – це надійна союзницька підтримка з боку наших американських друзів", – додав Сергій Кривонос.



Спільні військові навчання в Україні / Фото president.gov.ua

Важливим досягненням для України генерал вважає проходження однією з військових частин сертифікації відповідності стандартам НАТО у повному обсязі. Це означає, що вона може заходити на бойове чергування в складі Сил Спеціальних операцій НАТО.

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