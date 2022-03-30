Військові підрозділи країни-агресора завдали вогневий удар по Свято-Успенському Миколо-Василівському монастирю в селищі Микільське, що поблизу Волновахи. Цей монастир у підпорядкуванні УПЦ МП.

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Внаслідок атаки було поранено настоятеля – єпископа Волноваського Амвросія.

Це не вперше, коли цей монастир зазнає атаки ворога. 6 березня він вже був під артилерійським обстрілом. Тоді декілька снарядів потрапили на територію обителі: один встряв у землю буквально на порозі Іверського храму, інший пошкодив дах та приміщення одного з монастирських корпусів, де розташована пекарня, хлібом якої харчуються в тому числі люди похилого віку, які проживають у місцевій богадільні.

Однак тоді серйозних руйнувань та людських жертв вдалося уникнути – снаряди не розірвалися.