Окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню: що сталося
Минулої доби, 23 серпня, ворог двічі провокативно відкривав вогонь поблизу українських позицій. Окрім того, бойовики продовжують обладнувати власні позиції у бік українських підрозділів.
Про такі порушення з боку російських найманців у День Державного Прапора інформує штаб ООС.
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Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи,
– мовиться у повідомленні.
Які порушення були з боку проросійських бойовиків:
- Поблизу Авдіївки зафіксована вогнева активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета;
- Біля Зайцевого – ворог здійснив декілька пострілів зі стрілецької зброї.
- В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували.
- Також, минулої доби було виявлено, що російські найманці продовжують обладнання позицій у бік українських підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.
На щастя, серед українських військових бойових втрат та поранень за минулу добу немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.
Від початку поточної доби, 24 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.