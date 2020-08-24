Минулої доби, 23 серпня, ворог двічі провокативно відкривав вогонь поблизу українських позицій. Окрім того, бойовики продовжують обладнувати власні позиції у бік українських підрозділів.

Про такі порушення з боку російських найманців у День Державного Прапора інформує штаб ООС.

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Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 3 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи,

– мовиться у повідомленні.

Які порушення були з боку проросійських бойовиків:

Поблизу Авдіївки зафіксована вогнева активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета;

Біля Зайцевого – ворог здійснив декілька пострілів зі стрілецької зброї.

В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Також, минулої доби було виявлено, що російські найманці продовжують обладнання позицій у бік українських підрозділів неподалік Мар’їнки з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка.

На щастя, серед українських військових бойових втрат та поранень за минулу добу немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

Від початку поточної доби, 24 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу