Про це 8 квітня розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що ці заяви окупантів є неправдою.

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"Для загального розуміння, фактично вони просунулись в контролі на один квартал і відносно контролюють територію біля знищеного драмтеатру. Саме в цьому квадраті розташовано будівлі евакуйованих обласних прокуратури та СБУ", – сказав радник.

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За словами Андрющенка, таке просування ніяк не можна назвати контролем "центру міста". Він зазначив, що це околиці й наголосив – під контролем України залишаються Приморський район, частина Лівобережного в районі Азовсталі, узбережжя від Азовсталі до порту, порт, заводи й території навколо них.

Навіть за площею це більша частина міста. Тому не вірмо і не фантазуймо. Маріуполь був, є і буде українським містом, де першим сходить сонце над морем в країні. Слава Україні!,

– заявив Андрющенко.

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